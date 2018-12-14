Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 15-18 декабря

Куда можно сходить в ближайшие выходные в столице Украины и весело провести время, ведь это важно после рабочей недели спланировать дальнейший отдых. Поэтому мы подготовили для вас перечень самых интересных мероприятий на ближайшие дни. Читайте дальше афишу событий в Киеве на 15-18 декабря.

Афиша событий в Киеве на 15 – 18 декабря

Зимняя Страна

ВДНХ

8 декабря – 10 марта

Вход свободный

В этом году произошло уже четвертое открытие "Зимней Страны" на ВДНХ. Парк стал центральной локацией новогоднего празднования в Киеве. Организаторы позаботились о том, чтобы обеспечить посетителей еще большим количеством интересных развлечений для взрослых и маленьких. Открытиями этой зимой для вас станут резиденция фабрики елочных игрушек, где можно собственноручно создать эксклюзивное украшение, "Замок ледовых скульптур", уникальная экспозиция "Ледниковый период" и многое другое. Никуда не исчезнут уже знакомые детям катки, тьюбинг горки, "Резиденция Деда Мороза", ярмарка "Корпорация подарков" и другие праздничные локации. Вкусной едой и напитками гостей парка обеспечит фудкорт в традиционном рождественском стиле.



Зимняя Страна

Winterra. Легенда сказочного края

ВДНХ

14-16 декабря

320-2499 грн.

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Премьера этого года "Винтерра. Легенда сказочного края" ошеломит зрителей своей историей и спецэффектами. Рассказ о старшем брате, который потерял младшего в ледяном краю, никого не оставит равнодушным. Константин Томильченко и Александр Братковский вложили весь приобретенный опыт в новый спектакль. Будьте готовы к волшебной атмосфере "Стражей Грез", ярким спецэффектам "Дома таинственных Приключений" и непревзойденной хореографии Cirque du Soleil!



Winterra

Вагоновожатые

Atlas

16 декабря, 20:00

440-990 грн

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Невозможно оставаться спокойным, когда на сцене играют "Вагоновожатые". В это воскресенье группа презентует в Киеве новый альбом "Референс". Стоит быть готовыми к зажигательным танцам, чтобы согреться прохладной зимней поры. Их электронный бит пропитан бурной энергией. Сети группы пронизывают слушателя вибрацией, заставляя забыть обо всем, кроме ритма. Новый альбом состоит из 10 треков, которые еще не были сыграны перед публикой. Вы можете стать первыми, кто услышит новое творение. Не пропустите драйвовый концерт от музыкальных профи!



Вагоновожатые

Craig David

Stereo Plaza

16 декабря, 20:00

490-3990 грн

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В это воскресенье вы получите возможность насладиться новым DJ-шоу "TS5" культового музыканта Дэвида Крейга! "Надежда британской поп-музыки" – так ласково называет Дэвида сэр Элтон Джон. Его дуэт со Стингом был чрезвычайно успешным, ребята не покидали топовых позиций чарта Billboard. С Дэвидом мечтает работать даже сам Стиви Уандер! И сегодня певец посвятил себя сольной карьере диджея. Но во время концерта вы все же услышите качественный сет-лист и множество неожиданностей от непредсказуемого артиста.

Без Ограничений

Киевский Дворец Спорта

18 декабря, 19:00

390-790 грн

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"Буду с тобой" – новая пластинка группы "Без Ограничений" приезжает в Киев! Группу уверенно можно назвать одними из самых стабильных представителей украинской сцены. Хотя время от времени ребята исчезают с горизонта, но быстро возвращаются с новым альбомом! С четвертой пластинкой рок-бэнд поедет в тур по всей Украине! Не стоит игнорировать возможность лично поздравить группу на сцене во время концерта. Вас ждет позитивная атмосфера и вкусный музыкальный грув!

БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ – Хочешь: смотрите видеоклип