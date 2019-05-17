Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 17-19 мая

В разгар последнего месяца весны как никогда хочется забыть обо всех будничных делах и работе, наслаждаясь прохладительными напитками в компании родных и друзей. Чтобы ваши выходные удались на 100%, предлагаем нашу традиционную подборку событий, где вы обязательно найдете что-то для себя.

В эти выходные столица порадует вас фестивалями, постановками и отрывными концертами! Не пропустите!

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Tattoo Collection 2019

ВДНХ

17-19 мая, 12:00

Стоимость: 160-320 гривен

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Хотели когда-нибудь сделать себе татуировку? Может именно сейчас ищете новый интересный эскиз, который займет почетное место на вашем теле рядом с другими рисунками? Возможно, вы работаете тату-мастером и хотите узнать больше о современных трендах, познакомиться с другими художниками чернил и игл? Приглашаем на пятнадцатый ежегодный специализированный фест Tattoo Collection 2019! В программе лучшего профессионального мероприятия Украины: соревнования за кубок Golden Machine, лекции, мастер-классы, фаер-шоу, ярмарка и много музыки! Главный музыкальный гость фестиваля – легендарный дуэт 5'Nizza с любимыми песнями и новым альбомом "К".



Tattoo Collection 2019

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Мы все взрослые люди

Сцена 6

17 мая, 20:00

Стоимость: 150-400 гривен

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Презентация новой постановки "Дикого Театра" – событие для поклонников современного театра! На этот раз в качестве первоисточника актеры использовали комедию Петра Зеленки "Приключения обыкновенного безумия", которая получила многочисленные престижные награды, переведена на несколько языков и пользуется большим спросом в театрах Европы. Пришло время и украинским зрителям познакомиться с невероятными историями влюбленных героев, которые очень не хотят взрослеть. Фабула, максимально коротко: парень Петр желает вернуть девушку. В отчаянии он находит лист с заклинанием, для храбрости покупает бутылку алкоголя и отправляется к любимой. Он еще не знает, что события этого дня окончательно изменят его жизнь.



Мы все взрослые люди

Кровосток

BelEtage

17 мая, 20:00

Стоимость: 750-2800 гривен

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"Гангста-рэп для маргиналов", "dark-шансон", "шутка от творческой интеллигенции" – под названием проекта "Кровосток" можно написать много абстрактных наименований музыкальных жанров, но зачем? Да, действительно, это невероятный арт-проект от вполне психически здоровых художников, но главное творческое достижение группы заключается в том, что их альтернативная художественная реальность, несмотря на жестокость криминального мира, напоминает все, что мы видим вокруг в течение последних 20-30 лет . Все это подкрепляется нецензурной лексикой, провокационной подачей, жуткой тематикой текстов. Вы не знаете о феномене этой "святой троицы" Шила, Фельдмана и Фантомаса? Все просто: их можно любить, можно ненавидеть, но равнодушным остаться невозможно. Наконец они снова приезжают с выступлением в Киев, ждем презентацию нового альбома "ЧБ"!



Кровосток

The Alibi Sisters

Caribbean Club

17 мая, 20:00

Стоимость: 220-690 гривен

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Приятные новости для всех поклонников украинской поп-музыки и дуэта "Алиби"! Его участники, родные сестры Анна и Ангелина Завальские, сообщили, что возвращаются на сцену под новым названием – the Alibi Sisters. До конца неизвестно, намерены ли девушки продолжить заниматься музыкой, или воссоединение приурочено к эксклюзивному выступлению 17 мая в Caribbean Club. Но известно, что это будет ностальгическое путешествие в прошлое с любимыми хитами дуэта: безудержные танцы под "Фламенко", бурные эмоции и истории большой любви. Ждем фанатов качественной поп-музыки на концерте-воссоединении одного из самых известных женских дуэтов страны.



The Alibi Sisters

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Kids Karaoke Battle

Freedom Hall

18 мая, 13:00

Стоимость: 200 гривен

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Ваш ребенок профессионально занимается вокалом или просто любит петь, а вы мечтаете, что его талант обязательно заметят? Тогда вам надо обратить внимание на новый вокальный конкурс в формате караоке-батл, главная цель которого состоит в том, чтобы отыскать среди детей от 7 до 18 лет будущих звезд шоу-бизнеса. Kids Karaoke Battle даст возможность выступить на сцене и продемонстрировать свои способности перед большой аудиторией. Победителя соревнования определяет компетентное жюри: певица и звездный педагог по вокалу Rulada; участник многих талант-шоу, хореограф и вокалист Сергей Костецкий; и солистка проекта Laliko – Лали Эргемлидзе! Готовы попасть в мир украинского шоу-бизнеса? Тогда приходите вместе с группой поддержки за победой!



Kids Karaoke Battle

ROCKOKO: Sympho Rock

In-Jazz

18 мая, 19:00

Стоимость: 200-250 гривен

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Хиты поп-музыки на классических инструментах звучат шикарно и, надеемся, что этот факт больше не требует доказательств. Скрипка, две виолончели, бас, ударные – этого более чем достаточно, чтобы заставить слушателей под новым углом взглянуть на уже знакомые композиции. Rockoko – это уникальная команда музыкантов из Львова с программой авторского переосмысления известных песен в жанре symphorock. Выступление приурочено к выходу нового альбома, поэтому некоторые песни впервые будут исполнены именно на концерте в Киеве. Если хотите насладиться сочетанием рока и классической музыки, вдохновиться и почувствовать все до последней ноты, то приходите в In-Jazz 18 мая.



ROCKOKO: Sympho Rock

Все фото: пресс–служба