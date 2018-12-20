Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 21-23 декабря

Уже не за горами долгожданный Новый год и Рождественские праздники, которых ждут как взрослые, так и дети. Перед сезоном громких празднований столица Украины приглашает к себе на интересные и атмосферные события, которые вы можете посетить с друзьями и родными. Фантастические постановки, джазовые мелодии и развлечения под открытым небом – все это ждет вас в эти выходные!

Чтобы успеть все сделать до Нового года и получить массу удовольствия, не откладывайте дела на потом, а организуйтесь и завершите все до субботы 22 декабря. Так вы сможете не только прекрасно провести время за неделю до Нового года, но и приобрести все необходимое для празднования и качественно подготовиться к новогоднему корпоративу.

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Предлагаем провести свое свободное время не только у новогодних ярмарок в Киеве, но и на ярких событиях, которые подарят незабываемые впечатления!

Афиша событий в Киеве на 21 – 23 декабря

Зимняя Страна

Национальный Экспоцентр Украины (ВДНХ)

Ежедневно в течение декабря, 10:00

Вход на территорию парка – свободный

Комплексный билет на локации – 390 гривен

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Праздничный парк развлечений "Зимняя страна на ВДНХ" с 8 декабря до по 10 марта будет собирать на своей территории не одного счастливого киевлянина и туриста города. Это место идеально подойдет для прогулок с любимыми, друзьями и со всей семьей. Среди развлечений на ВДНХ можно найти каток, Замок ледяных скульптур, тюбинговые горки, Резиденцию Деда Мороза, новогодние мастер-классы, уличные аттракционы и многое другое. Подробнее о сказочной локации в Киеве читайте здесь.



Зимняя Страна

Winterra. Легенда сказочного края

Национальный Экспоцентр Украины (ВДНХ)

21-23 декабря, 19:00

209-2499 гривен

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Если вы хотите окунуться в магию детства, не покидая территорию любимого города, то этот вариант специально для вас! Режиссеры популярного украинского телеканала "СТБ" Константин Томильченко и Александр Братковский представляют вам удивительную историю о мальчике, который потерялся в ледяной стране и его младшего брата. Смелый герой стремится сделать все, чтобы спасти его. Эта история не оставит равнодушным ни одного посетителя, поэтому на нее можно смело идти как взрослым, так и маленьким озорникам. Стоит добавить, что этот спектакль соединил в себе опыт и спецэффекты предыдущих проектов "Стражи Грез" и "Дом таинственных Приключений", которые ранее вызвали немалый ажиотаж.



Winterra. Легенда сказочного края

Christmas Jazz Songs – Louis Armstrong, Ella Fitzgerald

Дом Архитектора

21 декабря, 19:00

225-500 гривен

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Трудно не согласиться с тем, что джазовые хиты стали настоящим символом всех новогодних и рождественских праздников. Весь мир ждет магии Рождества, напевая легендарные хиты прошлого века и настоящего. Поэтому для вас есть замечательная новость! Old Fashioned Band сыграет рождественскую программу "Louis Armstrong & Ella Fitzgerald", где вы сможете услышать непревзойденные песни культового Луи Армстронга и одной из лучших вокалисток в истории – Эллы Фицджеральд. В концертную программу войдут такие композиции, как "Jingle bells", "The Christmas song", "White Christmas", "Silent Night" и многие другие.



Christmas Jazz Songs – Louis Armstrong, Ella Fitzgerald

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Лихтариус. Истории оживают

Ночной клуб "Caribbean Club"

23 декабря, 12:00

290-1500 гртвень

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История очередной фантастической детской истории "Лихтариус..." расскажет о том, как важно не терять способность мечтать и идти к своей цели. Вокальные номера участников телепроекта "Голос страны. Дети" будут сопровождать джазовый оркестр и неожиданные режиссерские решения, от которых вы будете в восторге. Постановкой нового детского спектакля занимались директор "Talant Production" Ксения Осина, солисты "Freedom ballet" Игорь Кулешин, Павел Бондаренко и балет "NC-17".



Лихтариус. истории оживают

Андрей Макаревич. джазовые трансформации

Рок-клуб "Docker Pub"

23 декабря, 19:00

990-1790 гривен

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Фанаты Андрея Макаревича могут быть спокойны и в Украине он выступит! Ведь в результате военного положения и запрета въезда на территорию страны мужчинам до 65 лет, российский исполнитель эту возрастную отметку преодолел еще 11 декабря. Поэтому музыкант сможет порадовать своей концертной программой в рок-клубе, где представит киевлянам новый проект "Джазовые трансформации". Мужчина обещает дать концерт джазовой импровизации, где объединится со своими друзьями: Евгением Борцом, Bill Brothers и Полиной Касьяновой.



Андрей Макаревич. Джазовые трансформации