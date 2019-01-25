Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 24-27 января

Если вам кажется, что время рождественско-новогодней атмосферы прошло, то вы ошибаетесь! В Киеве вас ждут множество интересных событий, достойных вашего внимания. Музыкальные вечера, выступления юмористов и развлечения на свежем воздухе – все это станет прекрасным дополнением ваших будущих выходных.

Пока еще зима нас радует снегом и приятным морозцем, предлагаем вам выйти прогуляться и посетить лучшие события Киева, которые состоятся в последующие дни.

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Афиша событий в Киеве на 11 – 13 января

Алексей Коган: Джаз для взрослых

Caribbean Club

24 января, 20:00

Стоимость: 180-400 гривен

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"Джаз для взрослых" – серия авторских выступлений от мастера украинского джаза, которые ежемесячно проходят в Caribbean Club. Алексей Коган – арт-директор музыкальных фестивалей, журналист, автор передач и просто интересный человек с большим запасом историй из жизни. Джаз в исполнении лучших украинских музыкантов насыщает традиционные дружеские беседы Когана с аудиторией, добавляют всему мероприятию интерактивности. Насыщенный творческий вечер, которому следует уделять время хотя бы раз в месяц.



Алексей Коган: Джаз для взрослых

Вечерний Квартал

Freedom Hall

24 января, 19:00

Стоимость: 2750-4400 гривен

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Праздничное выступление главных юмористов Украины "на бис" – это лучшие шутки из программы 2018 года и юмористические прогнозы на будущий год. Социально важные и вечно актуальные политические темы в номерах "кварталовцев" становятся понятными и смешными. "Вечерний Квартал", как самый популярный телевизионный проект среди украинцев, приглашает зрителей на повторный комедийный концерт – эксклюзивно для своих поклонников и концертной площадки Freedom Hall.



Вечерний Квартал

Jungle

Atlas

25 января, 19:00

Стоимость: 1990-2190 гривен

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Впервые в Украине! Британский фанк-дуэт Jungle состоит из Тома МакФарланда и Джоша Ллойд-Ватсона. Летом 2014 года они издали дебютный одноименный альбом, и до конца осени стали музыкальными звездами #1 – их треки звучали на самых известных радиостанциях, название коллектива появилось в перечне хедлайнеров крупнейших музыкальных фестивалей, а пластинка попала в шорт-лист премии Mercury Prize. Но сейчас перед музыкантами возникло еще одно важное испытание – выход второго альбома, который должен был продемонстрировать критикам, что Jungle не исчезнет из наших плееров так быстро, как и появился. Скажем заранее: у британского дуэта все получилось, а результат четырехлетней творческой работы можно будет услышать в клубе Atlas 25 января.



Jungle

СБПЧ

Caribbean Club

26 января, 19:00

Стоимость: 790-1190 гривен

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Загадочные музыкальные интеллигенты-экспериментаторы из Санкт-Петербурга ждут еще одной встречи с украинскими поклонниками. Мы их тоже ждем, потому запаслись терпением и билетами на 26 января, когда СБПЧ выступят в Caribbean Club. Их новый альбом "Мы не спали, мы снились" сменил творческий вектор коллектива: пластинка, в записи которой принимали участие топовые саунд-продюсеры, вышла по звучанию очень хорошей и мягкой. Кроме того, коллектив пополнился женским вокалом Жени Борзых, сохранив главное – тягу к жанровым экспериментам. Зажигательные танцы, энергия и море любви включены в стоимость билета.



СБПЧ

Pulatova

MonteRay Live Stage

26 января, 19:00

Стоимость: 250-600 гривен

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Краткий экскурс для тех, кто не слышал раньше об Ольге Пулатовой. В основном, многим ее имя ассоциируется с феноменальной украинской фолк-группой Fleur. Интимно-эзотерическую лирику заглушали шумы с одесской набережной, где пенились на берегу моря волны, а музыкальные истории, рассказанные двумя замечательными девушками, никого не оставили равнодушными. Но коллектив распался, а Ольга Пулатова, совместно с басистом Евгением Чеботаренко, создала новый проект Pulatova. В MonteRay Live Stage состоится презентация дебютного альбома "Рой", деньги на который собирали с помощью фанатов и краудфандинга.



Pulatova

Кузин

Docker Pub

27 января, 19:00

Стоимость: 175-2450 гривен

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Мужская доля любимой радиопрограммы сотни тысяч украинцев – "Камтугеза" на Radio ROKS с Сергеем Кузиным и Соней Сотник. Упорный рокер с хрипловатым голосом и четкой дикцией ведущего. Шоумен, под руководством которого передачи неизменно становятся известными на всю страну и музыкант, в чьем репертуаре огромное количество бодрых и поднимающих настроение песен. "Любов не попса", "Я б її б", "Заручники зими", "Капец любові" – чего только стоят названия композиций! Приходите 27 января в Docker Pub на творческий вечер Сергея Кузина в максимально дружественной обстановке.



Кузин

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Зимняя Страна

ВДНХ

8 декабря – 10 марта

Вход на территорию парка – свободный

Стоимость комплексного билета на локации: 390 гривен

Купить билеты

Зимняя страна на ВДНХ – это особое место для всей семьи, которое в прошлом году посетило более полумиллиона гостей. В этом сезоне локаций стало еще больше и буквально все вокруг насыщено духом украинского Рождества. Зону фудкорта освещает праздничная иллюминация, а опустевшие фонтаны превратились в сказочный лес. И хотя новогодние праздники уже закончились, сказочное настроение, что им присуще, здесь будет до 10 марта!



Зимняя Страна