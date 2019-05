Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 31 мая – 2 июня

Вот и стартуют первые выходные прекрасного и жаркого лета 2019. Кроме каникул, которых ждут школьники и студенты, лето ждет и немало взрослых, которые всегда считают дни до выходных. А чтобы они удались на все 100%, рекомендуем, как всегда, нашу традиционную подборку выходных, события которых начнутся еще в пятницу вечером.

Столица Украины радушно встречает туристов и всех жителей на лучших мероприятиях, чтобы подарить вам незабываемые эмоции и яркие воспоминания!

NRJ Live Party

Sky Family Park

31 мая, 19:00

Стоимость: 150 гривен

NRJ Ukraine – это топовая радиостанция с непрерывными музыкальными миксами, которые состоят из хитов отечественной поп-сцены и тематических шоу. Ежедневно их слушает почти миллион украинцев, а самые активные фанаты помнят вечеринку, которую NRJ недавно устраивали в честь собственного юбилея. Но очередная дискотека, которую радиостанция устроит 31 мая, посвящена исключительно слушателям NRJ Ukraine и звездам, которые в этот вечер будут выступать на сцене. Вас ждет dj-сет от Sanya Dymov, выступление Тамерлана и Алены Омаргалиевой, а на вкусненькое – хедлайнер – несравненная поп-дива Оля Полякова! NRJ Live Party состоится на территории Sky Family Park, где в дополнение вы можете воспользоваться бассейном, посетить фуд-корт, бар, заказать кальяны и отдохнуть в лаунж-зоне!



THE ВЙО

Теплый Ламповый

31 мая, 19:00

Стоимость: 200 гривен

Создание группы The ВЙО в 1991 году считают точкой отсчета в летоисчислении украинского регги. Музыканты из Полтавской области (маленький городок Кобеляки) периодически расходились, возвращались к творческой деятельности, создавали новую музыку, а в 1995 году стали лауреатами конкурса "Червона рута" с песней "Ганджа" – тогда группа заняла третье место в категории "танцевальная музыка", но завоевал сердца молодых украинцев. Во время событий Революции Достоинства, the ВЙО поддержали митингующих своими выступлениями, записали альбом и участвовали в национальном отборе "Евровидения", а сейчас готовятся к большому сольному концерту в арт-клубе "Теплый ламповый". Готовьтесь начать летний сезон с музыкой регги!



Gruppa Skryptonite

Stereo Plaza

31 мая, 20:00

Стоимость: 700-2600 гривен

Адиль Жалелов aka Скриптонит – это Кедрик Ламар русскоязычного хип-хопа, который после релиза альбома "Дом с нормальными явлениями" стал одним из главных героев новой музыкальной волны. Но феноменальная популярность Адиля – не повод останавливаться на достигнутом, поэтому сегодня все внимание приковано к его новому музыкальному проекту. Приятно видеть, что Киев превращается в обязательный чекпоинт в гастрольном графике не только молодых исполнителей, но и для уже известных артистов – ждем украинскую премьеру "Gruppa Skryptonite".



Lords of the Sound & Didier Marouani

Театр им. Франка

1 июня, 17:00

Стоимость: 400-950 гривен

Lords of the Sound, наверное, самый известный украинский оркестр, который не только собирает полные залы на своей родине, а также получил признание зарубежной аудитории. Но специальный гость предстоящего концерта – тоже не последний человек в электронной дэнс-музыке. Это большой Дидье Маруани, звезда мирового масштаба и лидер культового проекта Space. Вместе музыканты будут исполнять космическую симфонию под названием Interstellar Concert, в рамках которой прозвучат композиции из самых любимых научно-фантастических фильмов о взаимодействии человека и безграничного космического пространства: Interstellar, Gravity, Star Wars, Doctor Who, The X-Files, Armageddon, Avatar, Men in Black, The Fifth Element, Back to the Future, Pacific Rim, 2001: A Space Odyssey, Guardians of the Galaxy.



Volga: Funk

Caribbean Club

1 июня, 19:00

Стоимость: 210-690 гривен

Volga: Funk – проект, основанный известной джазовой певицей Ольгой Лукачевой. С ней в компании 13 профессиональных музыкантов, исполняющих упорный, честный, настоящий микс funk-music: ритм-энд-блюз, психоделик фанк, джаз, соул и диско. Кроме того, в проект часто приглашают присоединиться известных артистов и звездных гостей (благодаря Ольге мы уже услышали фанк-версии от Pianoбой, Жени Галича, Фагота и The Maneken). Мы еще не знаем, чем музыканты будут удивлять аудиторию этот раз, но цель Volga: Funk – объединять людей музыкальной энергией внутренней свободы. Поэтому, если вы устали от академической музыки, то приходите 1 июня в Caribbean Club – будем много танцевать и веселиться!