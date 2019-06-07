Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 7-9 июня

Уже вторые выходные подряд продолжается настоящий разгар лета! Яркие концерты, фестивали и развлечения на свежем воздухе – все это ожидает вас уже сегодня! Не прогадаете возможность получить крутые эмоции и увидеть любимых кумиров в столице Украины.

А мы для вас, как всегда, подготовили афишу с лучшими событиями, которые состоятся в Киеве с 7 по 9 июня.

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Gypsy Lyre: Empathy

Планетарий

7 июня, 19:30

Стоимость: 250-500 гривен

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Gypsy Lyre – это музыкальный проект Геннадия Бондаря, он состоит из множества различных направлений и стилей, но объединен красотой мелодий, глубокими фольклорными мотивами и ритмами перкуссии, которые способны загипнотизировать слушателя. Концерт Empathy состоится в городском планетарии, поэтому вас ждет захватывающее визуальное шоу на одном из крупнейших куполов Европы – "Звездный зал" превратит этот вечер в действительно незабываемое событие. Но предупреждаем, что вход после начала концерта строго запрещен, чтобы никому не мешать входить в музыкальный транс во время космического приключения, поэтому следите за временем и не опаздывайте!



Gypsy Lyre: Empathy

Noize MC

Stereo Plaza

7 июня, 20:00

Стоимость: 650-2200 гривен

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Провокационный музыкант, который не только призывает "Устроить Дестрой", потому что "порядок – это отстой", но и постоянно отстаивает свою гражданскую позицию. За это Ивана Алексеева aka Noize MC не любят официальные лица, но обожает публика и поклонники. В Украину группа приедет с особой двухчасовой музыкальной программой, чтобы отпраздновать 15-летний творческий юбилей, поэтому ждем все любимые песни! Поэтическая лирика меняется агрессивной мелодией, качает полные залы, но Noize MC – это всегда речь контрастов и жанрового противоречия. Главное, что неизменным остается чувство искренности артиста, в чем советуем лично убедиться 7 июня во Stereo Plaza.



Noize MC

Timecop1983

Caribbean Club

8 июня, 19:00

Стоимость: 690-1190 гривен

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Впервые с концертом и презентацией нового альбома Украину посетит известный нидерландский диджей, продюсер и музыкант Timecop1983. В отличие от многих других современных электронных музыкантов, специализирующихся на воссоздании атмосферы зажигательных 80-х, Джорди Линаертс делает это с романтическим настроением. Это маэстро неонового драйва, один из лучших представителей жанра synthwave. Уже 8 июня в Caribbean Club мы услышим свежий релиз Night Drive, который обязательно понравится тем, кто любит прогулки по ночному городу или романтические вечера на пляже.



Timecop1983

VIDEOZHARA

Арт-завод "Платформа"

8-9 июня

Стоимость: 449-1899 гривен

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Очень хайповий фестиваль для блогеров и их фанатов VIDEOZHARA 2019 возвращается и приглашает всех 8 и 9 июня присоединиться к веселью на Арт-заводе "Платформа". Вас ждут 15 тематических зон, 9 сцен, и общение со многими ведущими отечественными блогерами, среди которых XO Life, Катя Адушкин, Елена Венум, Влад Бумага "А4", Настя Гонцул, Halber, Pupsi Kira, Eugene Sagaz и многие другие! Но на этом программа фестиваля не заканчивается, ведь впереди геймерские и спортивные соревнования, танцевальные шоу, музыкальные выступления, мастер-классы и лекции от популярных контент-мейкеров и все, благодаря чему VIDEOZHARA – это грандиозное событие украинского YouTube-комьюнити!



VIDEOZHARA 2019

Лето на ВДНХ

Май-сентябрь, с 10:00

Информация и расписание

Где в столице самое крутое место для семейного отдыха? Где можно получить порцию впечатлений, позаниматься спортом, пойти на романтическую прогулку, играть с детьми, или собраться с друзьями? Конечно же, это ВДНХ, который этим летом превратится в главную пикник-зону Киева и открывает новый сезон городских развлечений. Музыкальные выступления, комедийные стендапы, кинопоказы, лекции, фестивали, фудкорты, бары, бассейн, детские площадки – что может понадобится современному человеку в сердце мегаполиса? Расписание мероприятий, фестивалей и других ивентов, а также всю необходимую информацию, вы можете найти на сайте проекта.



Лето на ВДНХ

Все фото: пресс–служба