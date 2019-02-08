Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 8 – 10 февраля

Столица Украины, как всегда, поражает многообразием светских событий, которые могут ярко разбавить ваши будни. Исключением не стали и выходные, которые предшествуют романтическому празднику года – Дню святого Валентина.

Остаются считанные дни до праздника всех влюбленных. И пока немало украинцев уже начали погоню за лучшим подарком, прекрасно было бы уютно провести время с любимым человеком. В этом помогают организаторы светских событий Киева, которые предлагают мероприятия, которые могут вам запомниться на всю жизнь.

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Афиша событий в Киеве на 8 – 10 февраля

Хамерман Знищує Віруси

MonteRay Live Stage

8 февраля, 19:00

Стоимость: 299 грн / Купить билеты

Скандально известные ХЗВ приглашают на презентацию нового live-шоу "Королі". Никогда не знаешь, чего ожидать от этих безумных музыкантов из Сум, но неизменными остается высокий уровень эпатажа, безумие и электронно-танцевальной музыки, в совокупности создает невероятный эффект арт-кабаре или театрального перформанса. Будете слушать новые песни или танцевать под любимые хиты решать вам, но советуем не терять приятную возможность оттянуться в компании ХЗВ.



Афиша событий в Киеве 8 – 10 февраля: Хамерман Знищує Віруси

10 теноров

театр Оперетты

8 февраля, 19:00

Стоимость: 200 - 500 грн / Купить билеты

Десять лучших теноров Украины и Польши исполнят любимые многими романтические песни: "Besame mucho", "Quando, quando, quando", "Lion King", "Granada, L`italiano" и другие хиты, которые обеспечили своих авторов всемирной славой. Кто был на их выступлениях в прошлом году обязательно захочет вернуться в зал киевского Театра Оперетты ради еще одного волшебного вечера. Элегантные арии, исполненные нежностью вокальные номера и сказочная атмосфера гарантированно доставят музыкальный экстаз всем ценителям оперного искусства.



10 теноров концерт в Театре Оперетты

ТиШо-ТиШоу

Crazy Quentin

8 февраля, 20:00

Стоимость: 150 - 200 грн / Купить билеты

Главное отличие "Тишоу" от других юмористических шоу – отсутствие заранее написанного сценария. Только импровизация и экспромт, каждую предложенную зрительным залом историю актерам придется показывать в тот самый миг, без всякой подготовки. Это один из самых сложных, непредвиденных, а потому интересных сценических жанров. Хорошо, что авторы и актеры шоу – талантливые комики, которые отлично зарекомендовали себя победами в лучших юмористических шоу Украины.



Юмористическое шоу в Киеве "ТиШо-ТиШоу"

Национальный отбор Евровидение-2019

Дворец Культуры "КПИ"

9 февраля, 18:00

Стоимость: 320 - 1090 грн / Купить билеты

Пришло время первого полуфинала национального отбора к песенному конкурсу Евровидение-2019. Десятки талантливых музыкантов готовятся продемонстрировать талант перед миллионами телезрителей и представить Украину на международной арене: Laud, Kazka, Yuko, Freedom Jazz, Bahroma, Ivan Navi и многие другие. Почувствуйте энергетику заполненного зала, поддержите овациями любимых исполнителей, примите участие в телевизионной съемке и просто наслаждайтесь потрясающим музыкальным концертом!



Нацотбор на Евровидение-2019

Patsyki z Franeka

Caribbean Club

9 февраля, 19:00

Стоимость: 150 - 550 грн / Купить билеты

Стильные, веселые, немного наглые, но талантливые – так можно охарактеризовать супер-группу "Patsyki z Franeka", хотя родом из Ивано-Франковска только фронтмен коллектива. Их модные танцевальные ритмы уже звучали во Дворце Спорта на M1 Music Awards, а хулиганская харизма довела до финала талант-шоу "X-Фактор". Четкий хип-хоп с вкраплениями народных мотивов захватил радиостанции и телеканалы, пришла очередь Caribbean Club, где "Patsyki z Franeka" и всех их поклонники будут зажигать 9 февраля.



Patsyki z Franeka концерт харизматичного группы

Ghostface Killah

Atlas

10 февраля, 20:00

Стоимость: 1090 - 2749 грн / Купить билеты

Для миллионов фанатов рэп-культуры по всему миру название "Wu-Tang Clan" несет сакральное значение. Рэп-формация из Нью-Йорка, которая перевернула игру, создала новые правила и лично короновала себя. Ghostface Killah – один из самых удачных соло-исполнителей Клана, он первый из всей тусовки посетит Украину накануне релиза нового совместного проекта с рэпером Czarface. Наибольший МС и живая легенда на сцене Atlas – бегите за билетами не раздумывая!



Куда пойти в Киеве 8 - 10 февраля: выступление Ghostface Killah