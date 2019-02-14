Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 14-17 февраля

Романтическое настроение, много цветов и любви – все это о Дне Валентина и выходных, которые ждут всех украинцев. И речь идет не только о празднике в компании партнера, но и о родных и друзьях, которых вы можете еще раз поблагодарить за их веру и поддержку. А чтобы еще больше укрепить ваши добрые чувства друг к другу – предлагаем вам подборку событий в Киеве, где можно провести время вместе.

Весна уже рядом, поэтому наслаждайтесь последними зимними днями и посиделками!

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Национальный отбор Евровидение-2019

Дворец культуры КПИ

16 февраля, 18:00

Стоимость: 320-1090 гривен

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Пришло время второго полуфинала Национального отбора музыкантов для участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019! Уже известны имена первых полуфиналистов: MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO, но кто будет соперничать с ними за первое место дальше? Хотите узнать имя победителя и первым услышать песню, которая представит Украину на международном конкурсе? Готовьтесь к телевизионной съемке, выступлению самых популярных отечественных исполнителей и шуток ведущего Национального отбора Сергея Притулы! Финал уже совсем скоро – 23 февраля!

Национальный отбор Евровидение-2019

Oomph!

Октябрьский дворец

16 февраля, 19:00

Стоимость: 849-2799 гривен

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В этом году немецкая группа Oomph! отмечает 30-летний юбилей! Они вернулись из творческого отпуска, взатого в 2015 году после выхода предыдущей пластинки, и готовы ворваться на крупнейшие европейские сцены с новым альбомом, подробности которого хранятся в строжайшей тайне. Вспомните молодость, разгоните кровь по телу и наслаждайтесь индастриал-метал концертом в сопровождении симфонического оркестра. Украина станет одной из первых стран, которые принимают в гостях немецкий коллектив, так что встретим их 16 февраля дружными аплодисментами!



Oomph!

Лихтариус: истории оживают

Caribbean Club

17 февраля, 12:00

Стоимость: 250-1800 гривен

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Согласитесь, что семейное шоу должно быть интересным не только детям, но и родителям – и "Лихтариус" понравится зрителю независимо от возраста! Яркий аналог бродвейского мюзикла под живой аккомпанемент джазового оркестра – это всего лишь верхушка айсберга от звездных создателей шоу Елены Коляденко, Павла Бондаренко и Игоря Кулешина. Хорошее и сказочное путешествие в волшебный мир музыки ждет вас 17 февраля!



Лихтариус: истории оживают

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Tech N9ne

Atlas

17 февраля, 19:00

Стоимость: 1020-2200 гривен

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Рэп – самый популярный и востребованный жанр музыки сейчас, хотите вы того или нет. И пока отечественные исполнители набирают воздух в легкие, чтобы громко заявить о себе всему миру – Украина принимает у себя всемирно известных рэп-артистов, в число которых входит "король андеграунда" Tech N9ne. Он является одним из самых успешных независимых артистов в мире, который известен скорострельным флоу и яркими выступлениями, которые могут понравиться даже далекому от жанра слушателю.



Tech N9ne

Poets of the Fall

Atlas

19 февраля, 20:00

Стоимость: 1489-2899 гривен

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От выступления финских рокеров Poets of the Fall веет таким приятным флером ностальгии, трудно не поддаться искушению и остаться 19 февраля дома. Романтические, эмоциональные, осенние и такие парадоксальные, ведь согревают в холодное время лучше всякого крепкого коктейля или вязаного шарфа. Кроме того, "осенние поэты" приезжают не с пустыми руками, а с новым альбомом "Ultraviolet", который вышел 31 января и вернул группе бывший пыл и популярность!



Poets of the Fall