Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 15 – 17 ноября

В мире уже выпал первый снег и столица Украины тоже наполнилась настоящим новогодним настроением. Дети уже составляют списки подарков на Николая и Новый год, а взрослые готовятся к распродажам Черной пятницы (22 и 29 ноября). Надеемся, что хорошее настроение не оставит вас в эти выходные и вы с удовольствием посетите несколько событий!

Если вы до сих пор не знаете, куда деть себя на грядущих выходных, то для вас мы составили подборку разнообразных событий, которые каждому придутся по "вкусу". Яркие концерты и удивительные шоу уже ждут вас и ваших друзей в самых популярных местах Киева! Не медлите и уже сегодня эффективно планируйте свое время на 15-17 ноября.

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ВДНХ

Станция метро "Выставочный центр"

10:00 – 22:00

Расписание и подробная информация

Парк на Выставочном Центре на зря стал одним из самых популярных мест для семейного и активного отдыха, который может одновременно быть душевным, успокаивающим, активным и, главное, интересным. Со всеми имеющимися развлечениями можно подробнее ознакомиться на сайте проекта. Но мы советуем особо не откладывать, и обязательно посетить две локации: всемирно известную анатомическую выставку "Вселенная Тела" и "Рождественскую Фабрику Грез". Первый ивент продлен для посещения до 19 января – это шокирующая инсталляция с использованием настоящих человеческих тел, забальзамированных после смерти. Второй – настоящее производство елочных украшений, на котором работают сказочные эльфы-помощники. "Фабрика" также будет работать до 19 января, и если вам нужно почувствовать новогодне-праздничную атмосферу, то лучшего места для этого не найти.



ВДНХ

Oomph!

Stereo Plaza

15 ноября, 19:00

Стоимость: 1250-2590 гривен

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"Индастриал" – это очень провокационный и экспериментальный музыкальный жанр, с грубым звучанием, агрессивным симбиозом рока и электроники. Немецкий бэнд "Oomph!" – корифеи этого жанра, которые в начале 2019 года выпустили свой тринадцатый студийный альбом "Ritual", вместе с которым 15 ноября приедут в Киев на концерт-презентацию. Участники группы признаются, что последний релиз получился настолько тяжелым, что они были вынуждены создать собственный жанр "Новая немецкая тяжесть". Конечно же, на украинском выступлении "Oomph!" прозвучат не только новые песни, но и любимые хиты, которых с 1989 года (года основания группы) накопилось немало!



Oomph!

Jager Music Awards 2019

Галерея "Лавра"

15 ноября, 19:00

Стоимость: 300 гривен

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Первая независимая премия "Jager Music Awards" во второй раз собирается, чтобы назвать имена главных деятелей украинской музыкальной сцены. Независимо от жанра, направления, уровня популярности. Считаются только музыкальные достижения и удачные творческие эксперименты. Главное, что премию получают независимые исполнители с собственным видением – победителей выбирает экспертное жюри по вопросам отечественного шоу-бизнеса. Еще одной изюминкой станет выступление уже известных исполнителей! В частности, мы услышим сольный проект Юрия Бардаша "YOURA", теплых и солнечных "Latexfauna", афро-украинское сестринское трио "Fo Sho" и номинантов из категории "Young Blood" – новый поп-проект "Тонка". Специальным гостем церемонии награждения станет электронный продюсер Actress – один из самых уникальных артистов британской электронной музыки.



Jager Music Awards 2019

FUTURISM

Арт-завод "Платформа"

16 ноября, 17:00

Стоимость: 550 гривен

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Самая масштабная иммерсивная постановка в Украине объединяет шоу, театр и игру. Это собирательный образ будущего с историей, на которую может повлиять сам участник. Вам будет создан мир в рамках специально оборудованной огромной локации. В действе будет задействовано более десятка актеров и сотни участников. Вымышленные истории перенесутся в реальный мир.



FUTURISM

Антитіла

Дворец Спорта

16-17 ноября, 19:00

Стоимость: 300-550 гривен

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Вы только представьте размер фан-базы группы "Антитіла", если им приходится организовывать сразу два концерта на главном киевском стадионе! Их последний альбом "Hello" уже услышали вживую более 60 тысяч человек, а сколько еще услышат его? Музыканты обещают шоу продолжительностью два с половиной часа, большое количество сюрпризов, сцену в форме полукруга, которую спроектировали специально для презентации – это виртуозно продуманная точка в большом турне, во время которого группа отпраздновала серьезный 10-летний юбилей. Приходите, чтобы услышать вживую любимые песни "Антитіл" – "TDME", "Вірила" и "Lego" – и почувствовать, как одна из главных рок-групп современной Украины заряжает присутствующих драйвом!



Антитіла