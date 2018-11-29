Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 30 ноября – 2 декабря

Встречайте первые зимние выходные насыщенно! Вот и осталась позади удивительно теплая и солнечная осень, оставив нам взамен холодные дожди и даже морозы со снегами. Однако это не повод оставаться в своих домах на выходных. Выпить горячего чая и завернуться в плед во время просмотра фильма вы сможете в любой вечер, а сейчас мы вам предлагаем несколько более активнее и отличные развлечения.

Ваши выходные должны быть замечательными, если вы их проведете в хорошей компании друзей и в хорошей компании талантливый актеров, певцов и даже экскурсоводов! Да-да, вам не послышалось. Если вас заинтересовали такие предложения, то изо всех сил следите за следующими событиями и выбирайте то, которое больше всего пришлось по душе. Хороших выходных!

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Афиша событий в Киеве на 30 ноября – 2 декабря

Отель Беверли Хиллз

30 ноября

Дом офицеров

150 – 390 гртивень

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Все мы видели американские фильмы о запутанной и полной интриг жизни главных героев. Стать свидетелями одной из них вы сможете в киевском Доме офицеров, где покажут комедию в двух действиях. Три совершенно разные истории сочетаются на одной сцене, где герои в разное время всегда останавливались в одном и том же номере отеля в Лос-Анджелесе, который называется "Беверли Хиллз". Но они даже не подозревали, что номер содержит столько тайн и в его стенах состоялось немало событий, о которых узнают только зрители спектакля.



Отель Беверли Хиллз

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

30 ноября

Ночной клуб "Caribbean Club"

180 – 850 гривен

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Любимое шоу поклонников джаза снова порадует киевлян в эти выходные. С 2014 года "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" собирает немалые залы, где целые семьи наслаждаются прекрасными мелодиями. Особой частью шоу станет танцевальный перформанс балета NC-17 Showballet, у которого чувственные выступления не оставят равнодушным ни одного зрителя.



Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

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Женщина, сядь (Дикий театр. Премьера)

30 ноября

Национальный Центр Театрального Искусства им. Леся Курбаса

250 гривен

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Новая постановка в театре имени Леся Курбаса покажет историю молодой семьи – Юле и Александре, которые живут хорошо и слаженно. Но со временем мужчина начинает чувствовать, что блюда становятся менее вкусными, рубашки не так хорошо поглажены, как раньше, и жена совсем плюнула на свой внешний вид. Он понимает, что между ним и женой что-то случилось и она его больше не любит... Посетите драматический спектакль, если хотите узнать, чем закончилась история супругов.



Женщина, сядь (Дикий театр. Премьера)

Ночная иммерсивная экскурсия по центру Киева "Farolero"

30 ноября – 1 декабря

площадь Независимости

300 – 650 гривен

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Если вы хотите окунуться в магию ночной столицы, то для вас есть отличное предложение! Таинственный волшебный фонарщик по имени Farolero проведет для вас экскурсионный спектакль по ночным улицам Киева. Вы не только увидите новые места таинственного города, но и станете свидетелями настоящего иммерсионного театра. Новые знания, эмоции и желание побывать на таком событии еще раз – все это стоит ожидать от ночной иммерсивной экскурсии "Farolero".



Ночная иммерсивная экскурсия по центру Киева "Farolero"

M1 Music Awards. 4 SEASONS

1 декабря

Дворец Спорта

1099 – 2990 гривен

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Одна из наиболее значительных музыкальных премий Украины состоится уже в эту субботу, 1 декабря. "M1 Music Awards. 4 SEASONS" отметится не только списком победителей, но и мощной концертной программой. Шестнадцать мощных номеров с самыми известными звездами украинского шоу-бизнеса сделают настоящий "фурор" на сцене "Дворца Спорта". Все детали и концепцию мероприятия телеканал М1 и компания организаторов "Таврийские Игры" держат в секрете до самой церемонии награждения, но мы убеждены, что это будет что-то невероятное!



M1 Music Awards. 4 SEASONS

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Скриптонит

1 декабря

Концертный зал "Stereo Plaza"

1000 – 2600 гривен

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Российский рэп-исполнитель Скриптонит в прошлом году сказал, что устал от музыки, которую выполняет несколько лет. Фанаты исполнителя были очень расстроены, но уже в начале августа он издал свой первый трек проекта Gruppa Skryptonite. Сторонники убеждены, что предстоящий концерт 1 декабря подготовил для них много сюпризов и все уже с нетерпением ждут появления рэпера.



Скриптонит

Modeselektor

1 декабря

Secret Place

699 – 1300 гривен

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Культовый электронный дуэт из Берлина посетит столицу Украины, чтобы сыграть свой мощный концерт. Сценические выступления Modeselektor становятся воплощением настоящей гармонии электронной музыки и медиа-арта. Музыкальный коллектив является не только близким по музыкальному стилю и жизненным принципам к Саше Рингу из Apparat и музыкантов из трио Moderat, а они еще и являются прекрасными друзьями. Приходите на выступление – вы точно не пожалеете!



Modeselektor

Для желающих жениться

2 декабря

Школа джазового и эстрадного искусств

100 гривен

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Необычный формат представления от Киевского Джазового Театра продемонстрирует вам специальную методику, благодаря которой каждый желающий будет знать, как быстро и удачно жениться. Мастер-класс ответит на многие вопросы как мужчин, так и женщин, что же нужно для успешного брака и вступления в него. Все это сочетается в невероятной комедии в сопровождении джазового оркестра по произведениям Антона Павловича Чехова, который представляет собой настоящую взрывную смесь из острого юмора, живой музыки и положительных эмоций!



Для желающих жениться