Куда пойти зимой в Киеве: подборка самых ярких событий

С началом зимы часть зимы волшебно заснежило. От того немало людей побежали покупать новогодние украшения для дома, а также планировать свои праздничные выходные. Куда пойти, что посмотреть и где повеселиться этой зимой подскажет вам наша традиционная подборка событий.

От веселья на ВДНХ до проникновенных концертов в лучших клубах столицы. Берите за компанию своих родных и друзей, и наслаждайтесь зимой вместе с нами!

Читайте также: Куда пойти в Киеве в декабре: афиша самых интересных событий

Куда пойти зимой в Киеве 2020: афиша событий

Рождественская фабрика грез

Декабрь-январь

ВДНХ

Стоимость: 200 гривен

Купить билеты

Все мы хотя бы раз мечтали попасть в место, где осуществляются мечты. Этой зимой их будут осуществлять на ВДНХ. Всю зиму здесь работает удивительная фабрика с волшебными эльфами, которые учат посетителей верить в осуществление своих желаний и искусству изготовления елочных украшений. Во время прогулки по фабрике, гости принимают участие в интерактивном шоу и получают в подарок уникальную елочную игрушку, сделанную своими руками.



Рождественская фабрика грез

ДахаБраха

6 декабря 19:00

Дворец спорта

Стоимость: 390 – 2450 гривен

Купить билеты

Дворец спорта в 2019 собрал, кажется, всех знаковых украинских артистов. Группа "ДахаБраха", которого по праву считают визитной карточкой Украины, тоже пригласили для выступления в своем зале. Напомним, что "ДахаБраха" – настоящий музыкальный феномен. Их песни звучат в популярных американских сериалах и рекламе, а сами они играют в эфире ВВС, поэтому вы непременно должны послушать чувственные и таинственные композиции музыкантов.

DakhaBrakha – Monakh: смотрите видео онлайн

Дискотека 80-х

7 декабря 19:00

Дворец спорта

Стоимость: 790 – 2950 гривен

Купить билеты

Трехчасовой марафон eurodance-хитов – вот, что такое дискотека 80-х. На этот раз машина времени перенесет слушателей во времена творческих экспериментов, ярких костюмов и зажигательных поп-ритмов. Среди участников главные звезды своего времени: Ricchi e Poveri, Samantha Fox, Savage и немецкий коллектив Dschinghis Khan!

Популярный хит 80-х: смотреть онлайн

Зимняя страна на ВДНХ

7 декабря – 1 марта, ежедневно с 10:00 до 22:00

ВДНХ

Стоимость: вход на территорию парка свободный

За четыре сезона тематический парк развлечений "Зимняя страна на ВДНХ" успел превратиться в главный рождественскую площадку не только для всех киевлян, но и для гостей столицы. Пятый сезон работы парка обещает стать еще более захватывающим, чем все предыдущие. В этом году организаторы значительно расширили тематику развлечений, добавив на карту ВДНХ уникальные локации для взрослых и детей. А фундаментальной концепцией сезона стала тема воплощения мечты. Работать все развлечения парка будут с самого первого зимнего месяца и пока в Киев не придет весна. Одним словом, точно успеете!



Зимняя страна на ВДНХ

К теме: Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники

Brainstorm

12 декабря, 19:00

Caribbean Club

Стоимость: 890 – 4900 гривен

Купить билеты

Сложно в это поверить, но группа Brainstorm на сцене уже 30 лет. О творческом пути, который им пришлось пройти за этот период времени, музыканты расскажут во время своей новой программы "30 музыкальных историй", вместо слов – главные хиты группы за эти 30 лет. Песни, покорившие мир, которые с теплом и ностальгией хранятся в сердце каждого, чья юность пришлась на 2000-е, станут основой этого зимнего вечера.

Brainstorm – Ветер: смотреть видео онлайн

Disney On Ice. Ледяное сердце

3-6 января, 10:30, 14:30, 18:30

Дворец спорта

Стоимость: 499 – 999 гривен

Придбати квитки

Сенсационная история "Ледяного сердца" оживает в оригинальном спектакле компании Disney на льду. Блестящие фигурные трюки, спецэффекты и музыка перенесут зрителей в волшебное королевство Эренделл. Вместе с главными героями любимого мультфильма на сцену выйдут и другие популярные персонажи Дисней: Микки и Минни Маус, прекрасные принцессы, звезды мультфильмов "Король лев", "История игрушек", "В поисках Дори".



Disney On Ice. Ледяное сердце

Подробнее о событии: Ледяное сердце: где смотреть сказочную историю в Киеве

Uriah Heep

7 февраля, 19:00

Международный центр культуры и искусств

Стоимость: 349 – 1999 гривен

Купити квитки

50 лет на сцене – чем не повод устроить шумную рок-вечеринку? Именно ее и устроят Uriah Heep. "В мире нет столько алкоголя, чтобы отпраздновать этот юбилей", – говорит о предстоящем празднике сам лидер группы Мик Бокс, однако достаточное количество поклонников группы в Киеве точно найдется.

Uriah Heep – Sympathy 1977: смотреть видео онлайн

Nazareth

10 февраля, 19:00

Международный центр культуры и искусств

Стоимость: 280 – 1950 гривен

Купить билеты

Еще одни легенды рок-музыки устроят экстремальный лайв для многотысячной армии фанатов. Концерт Nazareth обещает разгон крови до сверхзвуковой скорости и хорошую порцию рок-адреналина.

Nazareth – Love Hurts 1975: смотреть видео онлайн

#ПРОЛЮБОВ

14 февраля, 19:00

Stereo Plaza

Стоимость: 350 – 800 гривен

Купить билеты

14 февраля все романтики Киева соберутся в Stereo Plaza праздновать День святого Валентина. Петь #Пролюбов будут "Скрябин", "Друга Ріка", LETAY и Юркеш. Концерт станет отличным подарком для всех влюбленных, а еще – уникальной возможностью назначить свидание на крупнейшей музыкальной вечеринке страны.

Друга Ріка – Секрет: смотреть видео онлайн

Forever Amy

20 февраля, 19:00

Международный центр культуры и искусств

Стоимость: 249 – 1699 гривен

Купить билеты

Платиновые диски, Грэмми, уникальный стиль, незабываемый голос, песни, рвущие душу –все это Amy Winehouse. 8 лет прошло с трагической гибели выдающейся певицы, а ее песни до сих пор популярны. Forever Amy – это приложение, которое создали музыканты, игравшие с Вайнхаус. Вы услышите все песни Amy, уже ставшие классикой.

Amy Winehouse – Rehab: смотреть видео онлайн