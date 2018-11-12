Куда Свитолина тратит деньги за свои победы: комментарий чемпионки

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Элина Свитолина рассказала, куда и как тратит свои призовые деньги
Элина Свитолина рассказала, куда и как тратит свои призовые деньги / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что любит ходить по магазинам, однако делает это осторожно, потому что ей нужно время, чтобы настроиться на что-то. Также она прокомментировала свой отдых на Мальдивах.

Об этом спортсменка рассказала в программе "Светская жизнь".

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По словам Свитолиной, она любит ходить по магазинам, правда имеет определенные сложности.

"Мне нужно время, чтобы осмелиться на что-то. Хотя я думаю, это и хорошо, потому что я бы все скупила. Для меня было важно приобрести какое-либо ценное ожерелье, которое я смогу всегда носить, которое будет напоминать мне о Сингапуре, о том титуле, который был таким важным для меня. Я его еще не купила, но уже присмотрела несколько", – отметила теннисистка.

Также она прокомментировала отдых на Мальдивах, куда поехала с молодым парнем после победы на турнире в Сингапуре, однако имя своего нового избранника не назвала.

"Это небольшой секрет. Это был парень. Увидим, как сложится. Пока очень рано говорить. Отдых был замечательным, но всего четыре дня, потому что нужно было ехать в Киев, встречаться с болельщиками и побыть немножко дома", – резюмировала Свитолина.

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Напомним, недавно Элина Свитолина стала заслуженным мастером спорта Украины. Кроме того, украинская чемпионка получила титул лучшей теннисистки октября по версии WTA.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Спорт LifeStyle Деньги Элина Свитолина
Источник: Lifestyle
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