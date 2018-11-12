"Куди не глянь, лише одні хащі": группа ONUKA презентовала новый хит
Украинская группа ONUKA представила новую композицию "Хащі". Трек удивил всех поклонников, ведь он кардинально отличается от предыдущих новым звучанием.
Лидер группы ONUKA Наталья Жижченко объяснила на своей странице в Instagram, что в ее понимании "хащі" – это "пропасть, беспросветная бездна".
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"Их (хащі, – 24 канал) хотелось бы обойти, миновать. Но чем дальше идешь по жизни, тем чаще ловишь себя на мысли – куда не глянь, одни заросли", – добавила солистка.
Трек опубликован 12 ноября на официальном YouTube-канале группы. За один день видео набрало десятки тысяч просмотров и множество положительных отзывов от поклонников.
"Новая украинская музыка образуется именно здесь!", "Одновременно и соверменно и первоначально", "наконец отсчет 2.0", " вновь концептуально и гениально. Воспроизводит атмосферу обреченности", – пишут пользователи в сети.
ONUKA – ХАЩІ: слушать композицию