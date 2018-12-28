Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 28-31 декабря

Новый год уже вот-вот ступит на порог каждого украинца. Поэтому к его приходу стоит тщательно и ответственно подготовиться. Одним из обязательных пунктов должно быть отличное праздничное настроение, которое точно обеспечит вам перечень следующих событий. Театрализованные представления, зажигательные концерты и развлечения под открытым небом – все это ждет вас с 28 по 31 декабря.

Если вы даже уже знаете, с кем проведете новогоднюю ночь, это не отменяет того факта, что предновогодние выходные вы можете провести дома. Ведь вокруг столько всего интересного. Если вы вдруг побываете в Киеве или уже проживаете в столице, то предложенные события сойдут на любой вкус.

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Сказка совсем рядом, просто поверьте в нее! В этом вам помогут яркие мероприятия, которые украсят вашу финальную историю 2018 года.

Афиша событий в Киеве на 28 – 31 декабря

Лихтариус. Истории оживают

Ночной клуб "Caribbean Club"

28 декабря, 12:00

390-1800 гривен

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Удивительное шоу "Лихтариус. Истории оживают" не оставит равнодушным ни одного посетителя. В нем можно будет увидеть и услышать проникновенные джазовые мотивы, трогательные вокальные номера и неординарные режиссерские решения. Детская история действительно завораживает зрителей, из-за чего те в свою очередь тоже чуточку чувствуют себя малышами. Хореография солистов "Freedom Ballet" Игоря Кулешина, Павла Бондаренко и балета "NC-17" и вокальные номера юных участников телешоу "Голос страны. Дети" очаруют вас и подарят удивительные эмоции!

Лихтариус. Истории оживают

Зимний вечер с классикой

Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского

28-30 декабря, 19:00

150-480 гривен

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Если вы являетесь приверженцем тихого и сокровенного отдыха, то накануне громкого Нового года – это событие именно для вас. В музыкальной академии вы услышите лучшие композиции от национального ансамбля солистов "Киевская камерта". Произведения выдающихся классиков – Бриччальди, Штрауса, Чайковского и других известных создателей, в сопровождении водной анимации от Ангелины Золотой станут прекрасным финальным аккордом конца 2018 года.

Зимний вечер с классикой

Lords of the Sound "Grand Christmas"

Национальный дворец искусств "Украина"

28-29 декабря, 19:00

200-750 гривен

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Бесподобные Lords of the Sound выступят в Киеве с очередной праздничной программой "Grand Christmas". Финалисты вокальных талант-шоу – Маргарита Мелешко, Игорь Петров и Ярослав Радионенко – вместе с хором вспомнят все европейские и украинские рождественские певческие традиции. В концерте также примут участие квартет Tenors Bel'Canto и Волынский народный хор. Кроме этого музыканты порадуют вас культовыми хитами новогодних фильмов и лучшими колядками и щедривками.



Lords of the Sound "Grand Christmas"

Алексей Коган "Джаз для взрослых"

Ночной клуб "Caribbean Club"

28 декабря, 20:00

180-450 гривен

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Не забывайте, что ваши длинные новогодние выходные должны начинаться с хорошей музыки, а обеспечит ее вам Алексей Коган. Специально для Нового года он создал проект "Джаз для взрослых"!, в котором вместе с чувственным вокалом Марти Лури исполнит легендарные рождественско-новогодние хиты. Не забудет он и о невыдуманных рассказах музыкально-праздничных историй и курьезов, которые случались с ним. А жемчужиной вечера станет танцевальная постановка балета "NC-17".

Алексей Коган "Джаз для взрослых"

"Рождественские встречи"

Киевский национальный академический театр оперетты

29-30 декабря, 19:00

700-800 гривен

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Чтобы хорошо и заблаговременно подготовиться к рождественским праздникам, предлагаем вам посетить концерт заслуженных артистов Украины в Киевском национальном академическом театре оперетты. Певцы обещают исполнить не только всем известные композиции – "Happy New Year", "Jingle Bells", "Щедрик" – а и подарить хорошее праздничное настроение. Вам обязательно запомнится роскошная праздничная атмосфера, мастерское исполнение певцов и искренние пожелания в новом году.

"Рождественские встречи"

Тина Кароль. Все хиты

Национальный дворец искусств "Украина"

31 декабря, 19:00

290-2250 гривен

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Талантливая Тина Кароль всегда радует своих поклонников особыми сюрпризами. За несколько часов до Нового года она исполнит свои самые известные хиты, которые знает каждый украинец. Вместе с певицей к выступлению готовился Василий Козарь из Kozar Dance Theatre, а над сказочной постановкой концерта работали режиссеры проекта "Голос страны": Наталья Острикова, Наталья Лисенкова и Мария Григоращенко. Шоу обещает быть чувственным и зрелищным – не пропустите!

Тина Кароль. Все хиты

Новогодний Штраус концерт

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

31 декабря, 19:00

550-800 гривен

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Шумное действо, которое обещает поразить каждого киевлянина, состоится в предновогоднюю ночь. Президентский Оркестр Украины накануне праздника даст Новогодний Штраус концерт! Он будет посвящен творчеству династии Штраусов, где можно будет услышать легендарные мелодии вальсов, зажигательных полек и страстных чардашей (традиционных венгерских танцев). Организаторы действа уверяют, что роскошь концертного зала и концерт классической музыки перенесет вас в мир праздничных имперских баллов!

Новогодний Штраус концерт

За 5 часов до Нового Года!

Международный центр культуры и искусств

31 декабря, 19:00

300-700 гривен

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Еще одно событие с инструментальной музыкой состоится в предновогоднюю ночь и оставит вам только лучшие эмоции. Национальный оркестр народных инструментов под руководством дирижера Виктора Гуцало поможет вам насладиться композициями выдающихся художников: Леонтовича, Штрауса и Чайковского и, конечно же, известными новогодними хитами! А чтобы добавить новогоднего настроения, музыканты обещают выйти на сцену в праздничных костюмах.

За 5 часов до Нового Года!

Новогодняя ночь на ВДНХ

31 декабря, 22:00

Бесплатно

Территория развлечений на территории Национального Экспоцентра "ВДНХ" поражает своей масштабностью. В этом году впервые за много лет устроят масштабное празднование новогодней ночи, где гостей будут ждать выступления известных звезд украинского шоу-бизнеса, лазерное шоу, розыгрыши подарков и парк аттракционов. С 22 часов и до трех часов ночи 1 января вы сможете насладиться отдыхом и встретить Новый год в удивительной атмосфере.