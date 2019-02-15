Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе

Март – первое начало весны, когда природа пробуждается, солнышко чаще радует нас своими лучами, а люди с нетерпением начинают ждать настоящего тепла. Мартовский отпуск – хороший старт для начала путешествий. Куда поехать на отдых в марте – читайте в нашем материале.

В марте, когда душа требует праздника и ярких эмоций, советуем вам брать отпуск и отправляться за сумасшедшими впечатлениями. Отдых ранней весной стоит относительно недорого, а впечатления от увиденной красоты останется с вами навсегда. Предлагаем вам топ-5 самых красивых городов Европы, которые будут радовать глаз неописуемой красотой.

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Куда поехать в Европе

Гданьск

Гданьск

Гданьск – город-порт на севере Польши, который имеет много туристических мест. Входит в агломерацию "Трёхградье" совместно с прилегающими Сопотом и Гдыней. Каждому туристу, кто посетил этот замечательный город впервые, нужно увидеть знаменитую улицу Гданьска – Длуга, что которая тянетс от Золотых Ворот до Зеленых.



Улица Длуга

Журав – городские ворота с мощным подъемным механизмом, превратились в одну из главных архитектурных памятников Гданьска. Кроме того, побывав в Гданьске обязательно нужно посетить Церковь Девы Марии.



Набережная Мотлавы

Двор Артуса – достопримечательность, которая будет интересна каждому любителю красивой средневековой архитектуры. Еще одно интересное место – музей Второй мировой войны. Под зданием, в специальных помещениях, находится экспозиция, рассказывающая о страшных жертвах военного периода в разных странах мира.

Рим



Рим

Конечно же, первым возглавляет рейтинг топ-мест Рима – Колизей. Он удивительный в любое время и в любое время года. Колизей является одним из крупнейших амфитеатров Древнего Рима. Заметим, что очередь к памятнику архитектуры впечатляющая. Поэтому стоит заказать билеты онлайн. Цена билета – 16 евро.



Колизей

Фонтан Треви – популярное место в Риме. Фонтан был построен в 1762 году и украшен различными скульптурами школы Бернини. Вода в фонтан поступает с кристально чистых источников, расположенных в 13 километрах от Рима водопроводом, который работает с 1 века до нашей эры. Известно, что еженедельная чистка фонтана от монет, которые бросают туристы, приносит около 11 тысяч долларов, которые отдают на благотворительность.



Фонтан Треви

Туристам, которые хотят сделать красивое фото, к фонтану желательно приходить с самого утра, ведь около 9 часов утра, количество людей будет на удивление большим, что испортит вам впечатление.

Брюгге

Брюгге

Брюгге – невероятно сказочный городок в Бельгии, который завораживает своей архитектурой. Прогуливаясь по узким улочкам, вы почувствуете себя, будто в сказке. В Брюгге расположено огромное количество достопримечательностей, которые привлекают внимание туристов и делают отдых интересным и познавательным.



Брюгге

Площадь Гроте-Маркт – ключевое место для собраний уличных художников и музыкантов. Главная достопримечательность – озеро Любви. Оно расположено в центральной части города, в парке Миннивотер. Прогулки в таком красивом месте настроят на романтический лад и подарят лучшие эмоции.



Площадь Гроте-Маркт

Настоящий рай для любителей сладостей – музей шоколада, в котором проводятся дегустации. Уверяем вас, здесь вы останетесь на долго!

Париж

Париж

Париж – весенний город, в который влюбляешься с первого раза. Если вы никогда не были в этом прекрасном городе раньше, то вам прежде всего нужно увидеть Эйфелеву Башню, Лувр, Собор Парижской Богоматери, Триумфальную арку, Елисейские Поля, Монмартр, Диснейленд и Марсово поле. Что касается других памятников архитектуры, обратите внимание на музей Д'Орсе. Там вы увидите шедевры Мане, Дега, Ренуара, Гогена, Ван Гога и других великих художников.

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Нотр-Дам-де-Пари – монументальная достопримечательность, которую обязательно стоит посмотреть в Париже. Собор стал особенно популярным после выхода одноименного мюзикла.



Собор Нотр-Дам-де-Пари

Интересное место отдыха приезжих – Сад Тьюльри. Он находится по дороге из Лувра к Елисейским полям и Триумфальной арке.

Амстердам

Амстердам

Амстердам – ​​самый популярный туристический город в Нидерландах. Архитектура голландских домиков и каналов завораживает с первого взгляда. В столице Нидерландов много интересных музеев, парков, выставок и театров.

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Если вы любите искусство, то музей Ван Гога – именно для вас. В музее представлены работы художника и знаменитых современников. Музей марихуаны – необычный объект, но изрядно привлекает многих туристов. Желающие могут увидеть, как выращивают марихуану в тепличных условиях.



Амстердам

Улица Красных фонарей – известна почти каждому. Днем и вечером туристы могут посетить различные пабы и кафе. А в окнах-витринах, которые подсвечиваются красным светом, можете встретить девушек легкого поведения.



Улица Красных фонарей

Хороших вам путешествий и незабываемых впечатлений!