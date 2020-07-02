Звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин часто делятся с поклонниками совместными фото. Влюбленные не боятся обнародовать и эротические кадры, которые активно будоражат сеть.

На днях на инстаграм-страничке Даши появилось очередное жаркое фото. Блогер показала весьма пикантный момент, где она и Никита отдались чувствам на кухонном столе.

Читайте также Никита Добрынин и Даша Квиткова встретили закат у моря – милое видео

Даша предстала перед камерой в коротких светлых джинсовых шортах и черном бюстгальтере. Ее страстно обнимал возлюбленный, приблизившись вплотную. Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала макияж в естественных оттенках. Добрынин изображен рядом с женой с обнаженным торсом и в джинсах. Влюбленные нежно улыбаются, опустив глаза вниз.

В заметке блогер выразила свое мнение относительно важной темы. Девушка призналась, что ей всегда жаль тех юных и светлых девушек, которые способны чувствовать в себе прекрасное нежное чувство, дарят другому человеку, а в итоге растрачивают и не уважают себя.

Не всегда мужчина знает, что делать с отношениями и как их хранить. Многие даже не догадываются, что их еще оберегать нужно. И каждый раз, когда мужчина причиняет боль девушке, она теряет свою легкость, невесомость, и обрастает корочкой,

– написала в публикации Квиткова.

Даша пожелала всем найти того человека, рядом с которым не понадобится никакое оружие, чтобы защищаться.