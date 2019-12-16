Кукольный образ Кэти Перри родом из 80-х: фото

Американской исполнительнице и композитору нравится эпатировать яркими образами. В течение последних месяцев она неоднократно демонстрировала свою любовь к стилю ретро. Новый сценический образ не стал исключением. На концерте в Дубае она появилась в голубом облегающем костюме с объемным бантом на груди.

35-летняя певица Кэти Перри раз поражает поклонников своими экстравагантными нарядами. На этот раз звезда решила покорить образом barbie girl, который, несомненно, позволил продемонстрировать роскошную фигуру звезды.

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Для концерта в одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов Кэти Перри выбрала total blue. Она надела голубой костюм, украшенный камнями, от известного фэшн-стилиста и дизайнера Хизер Пиккиоттино, с которым работает не впервые. Обувь на каблуках и перчатки тоже отвечали единому цвету одежды.

Над ярким макияжем блондинки работал ее неизменный звездный визажист Майкл Энтони. Чтобы добавить еще большей реалистичности ретро-образу, он использовал неоново-голубые тени и розовую помаду.

Я похожа на черничный маффин,

– прокомментировала исполнительница.

Стоит отметить, что красавица не первый поражает неординарнымы образами. Недавно она появилась в лимонном костюме в крупный белый горох от Stine Goya, который соединила с белыми туфлями Pradа на каблуках.