Кулинарный мастер-класс от Оли Поляковой: рецепты зеленого борща и селедки

Народная любимица Оля Полякова на карантине проводит прямые эфиры со звездами шоу-бизнеса и делится с поклонниками рецептами вкусных блюд. На днях она показала, как готовит зеленый борщ и селедку.

Блюда из свежей зелени в весенние дни – это всегда прекрасное дополнение к семейному столу. Оля Полякова поделилась рецептом фирменного блюда – зеленого борща, а также показала, как готовит рассол для селедки в домашний условиях. Видео своего кулинарного мастер-класса артистка опубликовала на личной странице в инстаграме. Читайте также: Дочь Поляковой шокировала синяками на лице: девочка поддержала современный тренд Рецепт приготовления зеленого борща Ингредиенты: зелень (зеленый лук, щавель, укроп, шпинат)

яйца перепелиные

морковь

лук Способ приготовления: В кипящую воду бросаем целую луковицу и морковь и картофель, которые нарезаны кубиками. Накрываем все крышкой на 20 минут, до полного приготовления картофеля. Пока готовятся овощи, нарезаем зелень. Режем луковицу мелкими кубиками и натираем морковь. Жарим их на сковородке в небольшом количестве подсолнечного масла. Для вкуса и запаха можно добавить чуточку сливочного масла. Отвариваем яйца и нарезаем их. Достаем целую луковицу из супа и добавляем зелень. Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 27 Кві 2020 р. о 7:40 PDT Рецепт приготовления сельди Ингредиенты: черный перец (горошком)

душистый перец

соль

сельдь (дунайка)

лавровый лист

сухой розмарин

сахар Способ приготовления: В кипящую воду бросаем перец горошком, душистый перец, лавровый лист, сухой розмарин. На 1 литр воды необходимо дать 3 столовые ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Рассол должен покипеть 3-4 минуты. После этого даем ему остыть. Рыбу заливаем холодным рассолом и ставим в холодильник на 48 часов. Приятного аппетита!