Кулинарный мастер-класс от Оли Поляковой: рецепты зеленого борща и селедки
Народная любимица Оля Полякова на карантине проводит прямые эфиры со звездами шоу-бизнеса и делится с поклонниками рецептами вкусных блюд. На днях она показала, как готовит зеленый борщ и селедку.
Блюда из свежей зелени в весенние дни – это всегда прекрасное дополнение к семейному столу. Оля Полякова поделилась рецептом фирменного блюда – зеленого борща, а также показала, как готовит рассол для селедки в домашний условиях. Видео своего кулинарного мастер-класса артистка опубликовала на личной странице в инстаграме.
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Рецепт приготовления зеленого борща
Ингредиенты:
- зелень (зеленый лук, щавель, укроп, шпинат)
- яйца перепелиные
- морковь
- лук
Способ приготовления:
- В кипящую воду бросаем целую луковицу и морковь и картофель, которые нарезаны кубиками.
- Накрываем все крышкой на 20 минут, до полного приготовления картофеля.
- Пока готовятся овощи, нарезаем зелень.
- Режем луковицу мелкими кубиками и натираем морковь. Жарим их на сковородке в небольшом количестве подсолнечного масла. Для вкуса и запаха можно добавить чуточку сливочного масла.
- Отвариваем яйца и нарезаем их.
- Достаем целую луковицу из супа и добавляем зелень.
Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже
Рецепт приготовления сельди
Ингредиенты:
- черный перец (горошком)
- душистый перец
- соль
- сельдь (дунайка)
- лавровый лист
- сухой розмарин
- сахар
Способ приготовления:
- В кипящую воду бросаем перец горошком, душистый перец, лавровый лист, сухой розмарин.
- На 1 литр воды необходимо дать 3 столовые ложки соли и 1 чайную ложку сахара.
- Рассол должен покипеть 3-4 минуты. После этого даем ему остыть.
- Рыбу заливаем холодным рассолом и ставим в холодильник на 48 часов.
Приятного аппетита!