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Кулинарный мастер-класс от Оли Поляковой: рецепты зеленого борща и селедки

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Народная любимица Оля Полякова на карантине проводит прямые эфиры со звездами шоу-бизнеса и делится с поклонниками рецептами вкусных блюд. На днях она показала, как готовит зеленый борщ и селедку.

Блюда из свежей зелени в весенние дни – это всегда прекрасное дополнение к семейному столу. Оля Полякова поделилась рецептом фирменного блюда – зеленого борща, а также показала, как готовит рассол для селедки в домашний условиях. Видео своего кулинарного мастер-класса артистка опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Рецепт приготовления зеленого борща

Ингредиенты:

  • зелень (зеленый лук, щавель, укроп, шпинат)
  • яйца перепелиные
  • морковь
  • лук

Способ приготовления:

  1. В кипящую воду бросаем целую луковицу и морковь и картофель, которые нарезаны кубиками.
  2. Накрываем все крышкой на 20 минут, до полного приготовления картофеля.
  3. Пока готовятся овощи, нарезаем зелень.
  4. Режем луковицу мелкими кубиками и натираем морковь. Жарим их на сковородке в небольшом количестве подсолнечного масла. Для вкуса и запаха можно добавить чуточку сливочного масла.
  5. Отвариваем яйца и нарезаем их.
  6. Достаем целую луковицу из супа и добавляем зелень.

Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже

Рецепт приготовления сельди

Ингредиенты:

  • черный перец (горошком)
  • душистый перец
  • соль
  • сельдь (дунайка)
  • лавровый лист
  • сухой розмарин
  • сахар

Способ приготовления:

  1. В кипящую воду бросаем перец горошком, душистый перец, лавровый лист, сухой розмарин.
  2. На 1 литр воды необходимо дать 3 столовые ложки соли и 1 чайную ложку сахара.
  3. Рассол должен покипеть 3-4 минуты. После этого даем ему остыть.
  4. Рыбу заливаем холодным рассолом и ставим в холодильник на 48 часов.

Приятного аппетита!

Автор: Кристина Кобак
Теги: Food and Drinks Оля Полякова LifeStyle
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