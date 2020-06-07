Львов – очаровательный город с неповторимой атмосферой, старинной архитектурой и уютными улочками. Город собрал в себе множество кафе и ресторанов со своей особой историей и концепцией. Редакция LifeStyle 24 рассказывает о культовых кафе Львова, в которых проводили свое время еще ваши родители.

Кафе и рестораны во Львове стали неотъемлемой частью города, его истории. Слава о львовских кафе уже давно вышла за пределы Украины. Среди всех знаковых и атмосферных заведений, есть и те, в которые больше всего любят наведываться наши родители, ведь они открыты для гостей на протяжении десятилетий. Рассказываем вам о самых популярных из них.

К теме Рестораны Киева, которые сохранились с прошлого века: архивные фото

Культовые заведения Львова

Ресторан "Атляс"

Адрес: площадь Рынок, 45

В ресторане "Атляс", в конце XIX – начале XX века, любила собираться львовская богема. Ресторан был широко популярным не только во Львове, но и за пределами города. В "Атлясе" собирались художники, поэты, профессоры, скульпторы, музыканты и государственные чиновники.



Экстерьер "Атляса" / Фото Старого Львова

"Атляс" предлагал гостям очень вкусную кухню, а также открывал свои двери для конкурсов ораторов и актеров.

В самом сердце исторического центра Львова, на площади Рынок, желающие могут посетить самый знаменитый ресторан города. В меню представлена аутентичная галицкая кухня в авторской подаче, а также традиционные блюда европейской, польской и украинской кухни. Особенностью ресторана является приготовление свежего мяса и морепродуктов на раскаленном лава-камне.



Интерьер ресторана "Атляс" / Фото Старого Львова

"Венская кофейня" ("Віденська кав'ярня")

Адрес: проспект Свободы, 12

"Венская кофейня" считается самой старой в городе. Дом построил купец Карл Гартман еще в 1828 году. В 1870 году в кофейне открылся буфет, в котором продавали рогалики и ромовые пирожные собственного производства, слава о которых распространилась далеко за пределы города. Посетителями "Венской кофейни" были Михаил Грушевский, генерал Тарнавский, Станислав Людкевич, Иван Франко.

За всю свою историю кофейня не потеряла австрийской аутентичной атмосферы, польского шарма и украинского гостеприимства. В кафе играет блюз и джаз, а гости и горожане могут насладиться ароматным кофе с десертом и прекрасным видом на самый центр Львова.



Экстерьер "Венской кофейни" / Фото Старого Львова

Кофейня "Армянка"

Адрес: улица Армянская, 19

Кофейня "Армянка" открыла свои двери для туристов в 1979 году. Заведение полюбила львовская богема за тихую и спокойную атмосферу. Здесь варили лучший в городе кофе, а за ароматным напитком стояли огромные очереди. До начала 1990-х годов здесь встречалась активная и нестандартная молодежь, художники, музыканты, историки, поэты.



Официантка "Армянки" / Фото Старого Львова

Летом 2016 года в "Армянке" была проведена реставрация. Впрочем там до сих пор готовят кофе по-восточному – это не привычное эспрессо, кофе имеет специфический кофейный осадок, поэтому его надо пить осторожно. К кофе гостям понравится львовский сырник и натуральные наливки собственного производства.



Сейчас в "Армянке" кофе можно выпить на летних площадках

Кафе "Кентавр"

Адрес: площадь Рынок, 34

Заведение расположено в старинной камянице Авенштоковской, в которой в XIX веке была основана первая винодельня в городе. "Кентавр" получил свое название в 1970 году, когда скульптор Богдан Романец создал легендарный горельеф Кентавра с кружкой в руках.

Заведение отличается уникальной коллекцией меню французской и американской кухни князя Курнонского, который был основателем Мишленовского ресторанного гида. Посетителей здесь угостят самыми вкусными блюдами и изысканными десертами.



Заведение можно легко узнать по горельефу Кентавра

Кафе "Пингвин"

Адрес: проспект Свободы, 39

Старейшее во Львове кафе "Пингвин" напротив знаменитого Оперного театра еще с 1960 года. В кафе продают фирменное мороженое с поливкой и молочные коктейли. В "Пингвине" можно заказать алкогольные напитки и съесть бутерброд или пирожное. Основные клиенты заведения – старшие люди и туристы. Дизайн заведения не изменился и до сих пор, что является определенной фишкой кафе, в которое приходили еще наши родители.



Кафе "Пингвин" работает до сих пор