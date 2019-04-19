Культовый актер Ален Делон получит почетную Золотую пальмовую ветвь в Каннах

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Ален Делон получит почетную Золотую пальмовую ветвь в Каннах
Ален Делон получит почетную Золотую пальмовую ветвь в Каннах / Instagram / @festivaldecannes

Французский киноактер Ален Делон в рамках Каннского кинофестиваля во Франции получит специальную награду. 83-летней звезде вручат "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в развитие кинематографа.

О награде сообщили на Instagram-странице Каннского кинофестиваля, отметив, что Ален Делон долго сомневался, заслуживает ли он этой награды.

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Мы счастливы, что Ален Делон согласился принять благодарность от фестиваля. Он очень много сомневался и долго отказывался принять эту награду, потому что считал, что должен приезжать в Канны только для чествования режиссеров, с которыми работал,
– отметил гендиректор фестиваля Тьерри Фремо.

 

Как известно, Ален Делон сотрудничал в своей творческой карьере с величайшими режиссерами XX века и сыграл в более 80 фильмах. Самые выдающиеся из них – это "Рокко и его братья" (1960), "Черный тюльпан" (1964), "Зорро" (1975) и другие. Стоит добавить, что почетные награды Каннского фестиваля в свое время получали Вуди Аллен, Клинт Иствуд, Жан-Поль Бельмондо, Аньес Варда и другие. Что интересно, именно Аньес Варда, которая умерла в этом году, появилась на главном постере Каннского фестиваля на нем она изображена в своей молодости – постер представили 15 апреля.

Каннський фестиваль 2019Официальный постер Каннского фестиваля-2019 / Instagram / @festivaldecannes

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Награды Голливуд Каннский кинофестиваль
Источник: LifeStyle 24
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