Культовый фильм "Дьявол носит Prada" станет мюзиклом: интересные подробности

Наверное, о фильме "Дьявол носит Prada" не слышали только дети, ведь эта американская комедия-драма пользуется популярностью до сих пор, несмотря на то, что дебютировала на экране в 2006 году.

Как известно, знаменитый фильм "Дьявол носит Prada" основан на одноименном романе американской писательницы Лорен Вайсбергер. Так, после взрывной экранизации ценители подобного направления в искусстве решили сделать фильм оперный спектакль – мюзикл. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

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Требовательную руководительницу популярного издания Миранду Присли сыграет Бет Ливела (Beth Leavel). А роль ее помощницы Энди Сакс выполнит Тейлор Иман Джонс (Taylor Iman Jones). Напомним, в фильме эти персонажи достались Мерид Стрип и Энн Хэтэуэй соответственно.

Премьера мюзикла состоится в театре CIBС, что в Чикаго, летом 2021 года. У авторов идеи возникли определенные трудности в процессе работы, так как ранее ее планировали на 2020 год.

Мы поняли, что нам нужно больше времени для работы над шоу. Члены нашей креативной команды востребованы во всем мире с плотными графиками,

– заявил в своем заявлении продюсер мюзикла Кевин Макколлум.

Что интересно, музыку к мюзиклу напишет Элтон Джон, а над текстовым наполнением песен работать Шейна Тауб (Shaina Taub).