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Культовый фильм "Крик" будет иметь продолжение, – СМИ

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Почти 9 лет прошло с премьеры последнего фильма культовой франшизы "Крик". Поэтому в Голливуде задумались над перезапуском кинопроекта.

Как говорится в материале The Wrap, режиссерами нового фильма "Крик" будут авторы комедии "Игра в прятки" – Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. А вот сценарист предыдущих фильмов "Крик" Кевин Уильямсон займет кресло исполнительного продюсера.

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Пока других деталей пятой части фильма авторы не раскрывают. Неизвестно также, станет ли новый "Крик" продолжением предыдущих частей, или будет отдельным фильмом, несвязанным с главными героями франшизы. Съемки, по предварительным данным, начнут уже в мае 2020 года.


Культовый фильм "Крик" вернется на экраны / ScreenGeek

Как известно, впервые фильм ужасов вышел на большие экраны в 1996 году. Режиссером дебютной киноленты франшизы стал Уэс Крэйвен. После успеха в прокате кинопроект продолжили на еще три части, которые презентовали в 1997, 2000 и 2011 годах.

В центре сюжета хоррора – история девушки Синди Прескот. Именно она может стать очередной жертвой маньяка в маске, который уже запугал городок Вудсборо. Однако Синди каждый раз удается скрыться. Фильмы совместили юмор и кровавые сцены, что понравилось тысячам киноманов.


Главные актеры фильма "Крик" / ScreenGeek

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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