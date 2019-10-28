Культовый кардиган Курта Кобейна продали за 300 тысяч долларов

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Курт Кобейн
Курт Кобейн / Фото из открытых источников

На нью-йоркском аукционе Hard Rock Cafe 25 октября состоялась продажа некоторых вещей известной рок-звезды группы Nirvana. В частности, ценители творчества музыканта имели возможность приобрести его гитару и кардиган, который насчитывает не один десяток лет.

Как сообщает Dazed, этот оливковый поношенный кардиган с прожженными дырками от сигарет не только был продан за 334 тысяч долларов, но и выиграл все возможные номинации "дорогого свитера". Гитару исполнителя (Fender Mustang), сделанную на заказ в 1993 году для мирового турне Nirvana "Utero", продали всего за 6 тысяч долларов.

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Именно в этом кардигане бренда Manhattan Курт Кобейн появился на записи MTV Unplugged в ноябре 1993 года. Также в свитере есть записки от Кортни Лав, подтверждающие его подлинность. В издании добавляют, что с момента, когда этот кардиган Курт Кобейн надевал последний раз, его так и не стирали.

Курт Кобейн
Курт Кобейн появился на записи MTV Unplugged в ноябре 1993 года / Архивное фото

Интересный факт: по словам модного эксперта Кимберли Крисман-Кэмпбелла, у кардигана довольно интересная история. Его изготовили между 1960 и 1965 годами, незадолго до рождения Кобейна в 1967 году. То есть кардигану уже около 59 лет. А сам певец, вероятно, приобрел его в Сиэтле в начале девяностых.

Выступление Кобейна в культовом кардигане: видео

Имя нового владельца свитера неизвестно. Но до сих пор вещь Курта Кобейна была у бизнесмена Гаррета Клетджияна. По его словам, он чувствовал слишком большое давление от владения памятником рок-н-ролла.

Это странная, мощная вещь, когда ты делаешь что-то подобное, когда ты надеваешь чужую одежду. Это, как когда говорят, что ты должен ходить в чужой обуви. Когда я надевал это, мне казалось: "Ага, нет. Боже, я не хочу этого носить",
– рассказал мужчина.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Аукцион
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