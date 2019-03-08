Культовый роман Маркеса "Сто лет одиночества" экранизируют впервые за 50 лет

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Иллюстрация к роману "Сто лет одиночества"
Иллюстрация к роману "Сто лет одиночества" / REBECCA HENDIN

Компания Netflix приобрела права на экранизацию всемирно известного романа Габриэля Гарсии Маркеса "Сто лет одиночества". Сериал станет первой кинематографической интерпретацией произведения за 50 лет – со времени его первой публикации в 1967 году.

Однако экранизации романа выступал сам Маркес. Он был убежден, что из-за ограниченного хронометража фильм не сможет передать идею произведения, пишет Variety. Но в 2014 году писатель умер, и спорить с ним стало труднее.

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Семья Маркеса таки позволила адаптировать произведение на экране. Но не в виде фильма, А сериала. Также, очевидно, семья не собирается стоять в стороне от творческого процесса. Сыновей писателя утвердили исполнительными продюсерами проекта.

В течение десятилетий наш отец не хотел продавать права на фильм. И в нынешний "золотой век" сериалов, с талантливыми сценаристами и режиссерами, высоким качеством кинематографического контента и признанием аудитории программ на иностранных языках, не может быть лучшего времени для адаптации произведения для глобальной аудитории, которую имеет Netflix. Мы рады поддержать Netflix и кинематографистов в этом проекте, и хотим увидеть конечный продукт,
– прокомментировал сын Маркеса Родриго Гарсия.

Сериал выйдет на испанском, а съемки будут проходить в Колумбии.

 

"Сто лет одиночества" рассказывает историю семи поколений семьи Буендиа в течение века в мифическом городе Макондо. Роман является одним из самых популярных произведений латиноамериканской литературы 20-го века и ставший классикой в жанре "магического реализма". Со времени его публикации в 1967 году была продана 50-ю миллионов экземпляров по всему миру на 46 языках.


Семь поколений семьи Буендиа

Габриэль Гарсия Маркес – знаменитый колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года.

Во всем мире Маркес известен как представитель направления "магического реализма" и один из величайших латиноамериканских прозаиков XX века.

Писатель стал любимым для читателей всего мира благодаря своим книгам "Сто лет одиночества", "Осень патриарха", "Любовь во время холеры" и "Полковнику никто не пишет".


Габриэль Гарсия Маркес

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Теги: LifeStyle Книги Кино Новости LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
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