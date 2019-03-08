Культовый роман Маркеса "Сто лет одиночества" экранизируют впервые за 50 лет

Компания Netflix приобрела права на экранизацию всемирно известного романа Габриэля Гарсии Маркеса "Сто лет одиночества". Сериал станет первой кинематографической интерпретацией произведения за 50 лет – со времени его первой публикации в 1967 году.

Однако экранизации романа выступал сам Маркес. Он был убежден, что из-за ограниченного хронометража фильм не сможет передать идею произведения, пишет Variety. Но в 2014 году писатель умер, и спорить с ним стало труднее.

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Семья Маркеса таки позволила адаптировать произведение на экране. Но не в виде фильма, А сериала. Также, очевидно, семья не собирается стоять в стороне от творческого процесса. Сыновей писателя утвердили исполнительными продюсерами проекта.

В течение десятилетий наш отец не хотел продавать права на фильм. И в нынешний "золотой век" сериалов, с талантливыми сценаристами и режиссерами, высоким качеством кинематографического контента и признанием аудитории программ на иностранных языках, не может быть лучшего времени для адаптации произведения для глобальной аудитории, которую имеет Netflix. Мы рады поддержать Netflix и кинематографистов в этом проекте, и хотим увидеть конечный продукт,

– прокомментировал сын Маркеса Родриго Гарсия.

Сериал выйдет на испанском, а съемки будут проходить в Колумбии.

Netflix has acquired the rights to Gabriel García Márquez’s masterpiece “One Hundred Years of Solitude” and will adapt it into a series. This marks the first and only time in more than 50 years that his family has allowed the project to be adapted for the screen. pic.twitter.com/HUX1miRAJs — See What's Next (@seewhatsnext) 6 березня 2019 р.

"Сто лет одиночества" рассказывает историю семи поколений семьи Буендиа в течение века в мифическом городе Макондо. Роман является одним из самых популярных произведений латиноамериканской литературы 20-го века и ставший классикой в жанре "магического реализма". Со времени его публикации в 1967 году была продана 50-ю миллионов экземпляров по всему миру на 46 языках.



Семь поколений семьи Буендиа

Габриэль Гарсия Маркес – знаменитый колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года.

Во всем мире Маркес известен как представитель направления "магического реализма" и один из величайших латиноамериканских прозаиков XX века.

Писатель стал любимым для читателей всего мира благодаря своим книгам "Сто лет одиночества", "Осень патриарха", "Любовь во время холеры" и "Полковнику никто не пишет".



Габриэль Гарсия Маркес