Культурный карантин: как оперы, театры и музеи переходят в онлайн-режим
На время массовых ограничений из-за пандемии коронавируса мировые культурные заведения закрыли свои обычные двери для посетителей, но открыли виртуальные. Теперь, чтобы увидеть, например, балет "Лебединое озеро" – не обязательно ехать в Мюнхен. Можно это сделать, не вставая с постели. Обо всех возможностях культурного досуга онлайн – читайте дальше.
Австрия
Венская опера открывает свои архивы и будет транслировать спектакли прошлых сезонов совершенно бесплатно. Для просмотра нужно лишь зарегистрироваться на сайте.
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Зрителей призывают не упустить такую возможность, ведь даже просмотр трансляции в простые "не карантинные времена" стоит не маленькую сумму – от 14 до 17 евро. Расписание спектаклей можно посмотреть здесь.
Венская опера / Фото: wien.info
К слову, билеты на спектакль Венской оперы вживую стоили от 100 евро.
Оперы, театры и музеи переходят в онлайн-режим: видео 24 канала
Германия
Если вы хотели побывать в Мюнхене, выпить настоящего немецкого пива с колбасками да еще и сходить в Баварскую оперу – план вполне реален. Колбаски пока придется есть украинские, однако опера каждый вечер будет транслировать балетные постановки и концерты. График ищите на этом сайте.
Баварская опера / Фото: migrant.biz.ua
Ближайшая трансляция состоится 21 марта – балет "Лебединое озеро". Расписание других спектаклей можно посмотреть здесь.
Также зрителям советуют посмотреть в онлайне оперу известной сербской художницы, которую еще называют бабушкой перформанса, Марины Абрамович – "7 смертей Марии Каллас". Она запланирована на 11 апреля.
Справка. В 2017 году Марина Абрамович приезжала в Киев. Тогда она вызвала настоящий фурор. Организаторам даже пришлось менять локацию на большую, ведь желающих, которые хотели послушать живую легенду, было очень много.
Украина
От мировых карантинных тенденций не отстает и Украина. Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко также открывает свои архивы.
Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко / Фото: stezhkamu.com
В течение марта на своем канале на ютуб театр покажет спектакли предыдущих лет. Трансляции традиционно будут начинаться в 19:00. Первое представление – уже 20 марта.
Перечень спектаклей:
- 20.03 – "В степях Украины" Александра Корнейчука;
- 23.03 – "Кассандра" Леси Украинки;
- 26.03 – юбилейный вечер "Крылья. Вечер с Богданом";
- 29.03 – "Царь Эдип" Софокла (режиссер Р. Стуруа);
- 31.03 – "Украденное счастье" Ивана Франко.
Музеи также открывают свои онлайн-двери
Музей Ван Гога, что в Амстердаме, предлагает полюбоваться картинами великого живописца в режиме онлайн. Их можно максимально приблизить, чтобы подробно рассмотреть мазки великого художника.
Музей Ван Гога / Фото: incomartour.com
Картины доступны на цифровой платформе Гугл Артс энд Калтер. На платформе можно посмотреть не только картины Ван Гога, но и других ведущих художников. В целом доступно более 1200 коллекций картин со всего мира и разных периодов.