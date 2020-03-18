Культурный карантин: как оперы, театры и музеи переходят в онлайн-режим

На время массовых ограничений из-за пандемии коронавируса мировые культурные заведения закрыли свои обычные двери для посетителей, но открыли виртуальные. Теперь, чтобы увидеть, например, балет "Лебединое озеро" – не обязательно ехать в Мюнхен. Можно это сделать, не вставая с постели. Обо всех возможностях культурного досуга онлайн – читайте дальше.

Австрия

Венская опера открывает свои архивы и будет транслировать спектакли прошлых сезонов совершенно бесплатно. Для просмотра нужно лишь зарегистрироваться на сайте.

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Зрителей призывают не упустить такую возможность, ведь даже просмотр трансляции в простые "не карантинные времена" стоит не маленькую сумму – от 14 до 17 евро. Расписание спектаклей можно посмотреть здесь.



Венская опера / Фото: wien.info

К слову, билеты на спектакль Венской оперы вживую стоили от 100 евро.

Оперы, театры и музеи переходят в онлайн-режим: видео 24 канала

Германия

Если вы хотели побывать в Мюнхене, выпить настоящего немецкого пива с колбасками да еще и сходить в Баварскую оперу – план вполне реален. Колбаски пока придется есть украинские, однако опера каждый вечер будет транслировать балетные постановки и концерты. График ищите на этом сайте.



Баварская опера / Фото: migrant.biz.ua

Ближайшая трансляция состоится 21 марта – балет "Лебединое озеро". Расписание других спектаклей можно посмотреть здесь.

Также зрителям советуют посмотреть в онлайне оперу известной сербской художницы, которую еще называют бабушкой перформанса, Марины Абрамович – "7 смертей Марии Каллас". Она запланирована на 11 апреля.

Справка. В 2017 году Марина Абрамович приезжала в Киев. Тогда она вызвала настоящий фурор. Организаторам даже пришлось менять локацию на большую, ведь желающих, которые хотели послушать живую легенду, было очень много.

Украина

От мировых карантинных тенденций не отстает и Украина. Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко также открывает свои архивы.



Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко / Фото: stezhkamu.com

В течение марта на своем канале на ютуб театр покажет спектакли предыдущих лет. Трансляции традиционно будут начинаться в 19:00. Первое представление – уже 20 марта.

Перечень спектаклей:

20.03 – "В степях Украины" Александра Корнейчука;

23.03 – "Кассандра" Леси Украинки;

26.03 – юбилейный вечер "Крылья. Вечер с Богданом";

29.03 – "Царь Эдип" Софокла (режиссер Р. Стуруа);

31.03 – "Украденное счастье" Ивана Франко.

Музеи также открывают свои онлайн-двери

Музей Ван Гога, что в Амстердаме, предлагает полюбоваться картинами великого живописца в режиме онлайн. Их можно максимально приблизить, чтобы подробно рассмотреть мазки великого художника.



Музей Ван Гога / Фото: incomartour.com

Картины доступны на цифровой платформе Гугл Артс энд Калтер. На платформе можно посмотреть не только картины Ван Гога, но и других ведущих художников. В целом доступно более 1200 коллекций картин со всего мира и разных периодов.