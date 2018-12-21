Культурный шок: у посетителя галереи случился инфаркт во время просмотра картины XV века

139 Читати новину українською
Итальянца прихватило сердце во время просмотра картины "Рождение Венеры"
Итальянца прихватило сердце во время просмотра картины "Рождение Венеры" / Instagram/ @lucie_goroyan

В знаменитой галереи во Флоренции произошла чрезвычайная ситуация. Итальянского посетителя прихватило сердце во время созерцания картины "Рождение Венеры". Диагноз такого явления называется синдром Стендаля.

О непревзойденности и шедевральности картин Сандро Боттичелли не стоит и говорить. Он был одним из лучших живописцев XV века, однако его картины до сих пор пользуются большой популярностью у ценителей искусства.

Читайте также: В Тернополе в результате пожара погиб Петр Ластивка – народный артист Украины

Поэтому один из итальянских посетителей галереи Уффици, расположенной во Флоренции, не смог спокойно пережить тот момент, когда взглянул на картину художника. Как сообщает The Daily Mail, у 70-летнего итальянца произошел сердечный приступ во время созерцания знаменитого шедевра "Рождение Венеры". Любителю искусства сразу оказали первую медицинскую помощь. Сейчас он находится в больнице на восстановлении. Явление, случившееся с пожилым мужчиной называют синдромом Стендаля. К слову, таких случаев в галерее Флоренции случилось более ста.

Картина
Картина "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли/ Instagram / @didart_biazzi

Что такое синдром Стендаля?
Синдром Стендаля – это психопатологический расстройство, которое проявляется при просмотре произведений искусства. Также подобное явление может случиться от приятных впечатлений от чрезмерной красоты, во время пребывания в прекрасном месте с красивым пейзажем или даже от невероятно красивой женщины. Признаки, свидетельствующие о синдроме Стендаля – учащенное сердцебиение, головокружение, потеря сознания или галлюцинации. Этот диагноз не является медицинской утвержденным, однако его часто используют в терминологии.

Теги: Новости культуры LifeStyle Курьезные новости Исскусство
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
сегодня 13:15 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 26431
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
20 декабря 20:10 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
24439
Не Меган Маркл единой: топ-5 принцесс, которыми восхищается мир
19 декабря 19:00 Не Меган Маркл единой: топ-5 принцесс, которыми восхищается мир
Юлія Девда 1209
"Караоке на майдане" закрыли: кто из украинских звезд покорял народное шоу
19 декабря 18:05 "Караоке на майдане" закрыли: кто из украинских звезд покорял народное шоу
Юлія Михайлова 1675
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
19 декабря 15:40 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
6822
Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
19 декабря 10:00 Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
Олена Булан 2174
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук