Культурный шок: у посетителя галереи случился инфаркт во время просмотра картины XV века

В знаменитой галереи во Флоренции произошла чрезвычайная ситуация. Итальянского посетителя прихватило сердце во время созерцания картины "Рождение Венеры". Диагноз такого явления называется синдром Стендаля.

О непревзойденности и шедевральности картин Сандро Боттичелли не стоит и говорить. Он был одним из лучших живописцев XV века, однако его картины до сих пор пользуются большой популярностью у ценителей искусства.

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Поэтому один из итальянских посетителей галереи Уффици, расположенной во Флоренции, не смог спокойно пережить тот момент, когда взглянул на картину художника. Как сообщает The Daily Mail, у 70-летнего итальянца произошел сердечный приступ во время созерцания знаменитого шедевра "Рождение Венеры". Любителю искусства сразу оказали первую медицинскую помощь. Сейчас он находится в больнице на восстановлении. Явление, случившееся с пожилым мужчиной называют синдромом Стендаля. К слову, таких случаев в галерее Флоренции случилось более ста.



Картина "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли/ Instagram / @didart_biazzi

Что такое синдром Стендаля?

Синдром Стендаля – это психопатологический расстройство, которое проявляется при просмотре произведений искусства. Также подобное явление может случиться от приятных впечатлений от чрезмерной красоты, во время пребывания в прекрасном месте с красивым пейзажем или даже от невероятно красивой женщины. Признаки, свидетельствующие о синдроме Стендаля – учащенное сердцебиение, головокружение, потеря сознания или галлюцинации. Этот диагноз не является медицинской утвержденным, однако его часто используют в терминологии.