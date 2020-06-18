Телеведущая и блогерша Леся Никитюк раз решила продемонстрировать стройную фигуру. Звезда поделилась эффектной фотографией, на которой позирует в купальнике на балконе.

Яркая и зажигательная Леся Никитюк не стесняется публиковать откровенные кадры на личной странице в инстаграме. Она обладает самоиронией и не боится, что скажут другие. В ее фотоблоге появилась забавная и одновременно пикантная фотография.

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Леся позировала на балконе многоэтажки. Девушка изображена в голубом бикини в белую клетку и с обнаженным животом. Оно хорошо подчеркнуло грудь знаменитости и ее стройные длинные ноги. Также видим на ней стильную обувь в тон купальника. Педикюр в блогерши красного цвета.

Очевидно, что Леся позировала после душа, ведь на голове у нее было белое полотенце. Дополнила образ солнцезащитными очками с черными линзами.

Леся Никитюк в купальнике на балконе / Instagram / @lesia_nikituk

Такая фотография вызвала активные обсуждения среди поклонников Леси. За несколько часов ее лайкнули более 100 тысяч раз.