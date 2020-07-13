Украинская певица Татьяна Решетняк, которая известна публике как TAYANNA, довольно редко показывает сына Даниэля, однако не поделиться активным отдыхом не могла. Звездная мама устроила с мальчиком уикенд на Николаевщине и открыла для себя рафтинг.

На отдых за границей в этом году не решаются даже звезды первого эшелона украинского шоу-бизнеса и открывают для себя живописную Украину. Певица TAYANNA путешествовала по Николаевской области вместе с сыном, а фантастические фото показала в инстаграм-профиле.

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Несмотря на то, что большинство знаменитостей для летних отпусков выбирают Одессу, TAYANNA призналась, что релакс на пляже ее не привлекает. Ей нравится активный отдых, поэтому она решила освоить рафтинг. В селе Мигия, которое считают столицей украинского рафтинга, она открыла для себя новое увлечение. Звезда в спасательном жилете покоряла стремительные потоки Южного Буга с сыном Даниэлем.

"Очень люблю активно отдыхать. Лежать на пляже и ничего не делать – не для меня. Этим летом открыла для себя рафтинг. Это любовь", – прокомментировала TAYANNA.



TAYANNA освоила рафтинг / Фото Instagram / @tayanna_reshetnyak



TAYANNA освоила рафтинг / Фото Instagram / @tayanna_reshetnyak

TAYANNA в купальнике

Для уикенда артистка выбрала сплошной купальник черного цвета с ярким принтом, который подчеркивал ее соблазнительную фигуру и подтянутые ножки. Наряды она эффектно засветила на фото с сыном на фоне Радонового озера с бирюзовой водой.

TAYANNA наслаждалась отдыхом без косметики, однако многочисленные цепочки на шее и браслеты на руках снимать не стала. Она поразила фолловеров не только своими предпочтениями во время выбора отдыха, но и природной красотой и стройностью.



TAYANNA с сыном Даниэлем / Фото Instagram / @tayanna_reshetnyak