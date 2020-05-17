В купальнике и с гипсом: Кайя Гербер озадачила поклонников новым соблазнительным кадром

18-летняя американская модель и дочь Синди Кроуфорд попала в неприятное происшествие и сломала левую руку. Однако даже травма не помешает планам Кайи Гербер. Девушка устроила отдых вблизи бассейна в крошечном бикини цвета хаки.

На днях американская фотомодель травмировала руку. Теперь на всех фото Кайя Гербер будет стоять с гипсом. Однако, похоже, этот факт никак не смущает звезду. На личной странице в инстаграме она опубликовала новую фотографию, акцентируя не только на поврежденной руке, но и на стройном теле.

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Да, 18-летняя Кайя Гербер позировала перед зеркалом в роскошном поместье в минимальном количестве одежды. На ней купальник оливкового цвета в стиле 80-х годов. Грудь звезды прикрывал бюстгальтер округлой формы с подчеркнутыми косточками. Пляжный образ позволил фолловерам в который раз насладиться тонким телом модели и ее хрупкими формами.

Кайя Гербер понимает, что поклонники не оставят без внимания ее травму, поэтому к пикантному посту прикрепила и рентген перелома. "Со мной случилось небольшое приключение, но все в порядке", – поспешила успокоить дочь Синди Кроуфорд. Она не стала раскрывать причины и обстоятельства, при которых повредила руку. В комментариях фаны выразили надежду на скорейшее выздоровление модели.