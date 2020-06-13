Народная любимица Ирина Федишин открыла пляжный сезон. Звезда поделилась яркими фото и видео, где показала красивый купальник и похвасталась стройной фигурой.

Украинская певица Ирина Федишин на личной странице в инстаграме сделала публикации, которыми взбудоражила сеть. Она показала пикантные кадры, где предстала в купальнике.

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Ирина вместе с мужем и детьми открыли пляжный сезон. Поскольку на улице неимоверная жара, то семья решила отдохнуть за городом. Исполнительница решила показать поклонникам моменты активного выходного дня.

Звездное семейство в субботу наслаждается отдыхом в закрытом прохладном бассейне. В ролике, который Федишин распространила в сети, раздается ее трек "Хочу на Мальдивы", а также вставлены кадры из клипа на эту композицию.

Для купания в бассейне знаменитость выбрала черный сплошной купальник с изображением лимонов. Такой наряд красиво подчеркнул пикантное декольте певицы и ее стройную фигуру. Ирина собрала волосы в прическу сзади, оставив лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Также сделала легкий дневной макияж с акцентом на губы, которые накрасила помадой темно-лилового цвета.