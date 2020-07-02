Жена Дзидзьо доказала свою сексуальность во время отдыха в столице. Певица Slavia впервые самостоятельно прокатилась на водном скутере. Для отдыха она выбрала обольстительный купальник с обнаженной спиной.

Певица SLAVIA, которая недавно выпустила горячий клип на песню "Я тобі не мамка" и начала свой путь на большой сцене, устроила отдых на Днепре в Киеве. Загорала в купальнике артистка, настоящее имя которой Ярослава Хома, по случаю дня рождения менеджера звездного мужа Надежды. На личной странице в инстаграме она показала пикантное фото, которым завела сеть.

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Среди развлечений на торжестве было катание на водных скутерах, за руль которого жена Дзидзьо села впервые. Певица решила запечатлеть этот момент на страницах соцсетей. В сплошном красном купальнике с обнаженной спиной она позировала на камеру, поразив фолловеров идеальным телом.

Яркий купальник и откровенная поза позволили засветить все прелести ее роскошной фигуры. SLAVIA акцентировала на упругих ягодицах, которые эротично смотрелись в кадре, и хрупкой талии. Без макияжа и с челкой она весело улыбалась на фоне широкого Днепра.

Жена Дзидзьо в купальнике

Артистка публикует немало пикантных фотографий, смело позируя в купальниках. Похоже, SLAVIA не имеет никаких комплексов по поводу своего тела и внешности, а такими аппетитными формами сводит с ума мужчин в социальных сетях.