Курьез дня: американец съел банан за 120 тысяч долларов на выставке Art Basel в Майами

141 Читати новину українською
Дэвид Датун съел банан за 120 тысяч долларов на выставке Art Basel в Майами / Скриншот из видео

На международной художественной ярмарке Art Basel Miami был продан французскому коллекционеру банан, который приклеен скотчем к стене. Стоимость такого арт-объекта авторства Маурицио Каттелана составляет 120 тысяч долларов! Однако на мероприятии произошел курьез, когда художник Дэвид Датун решил также представить свой перформанс "Голодный художник" и съел банан.

Видео, на котором Дэвид Датун подошел к стене выставки и съел банан, проданный за 120 тысяч долларов, стало вирусным в сети. Его опубликовал сам американский художник на своей странице в инстаграме.

Читайте также: Банан на скотче продали за 120 000 долларов на ярмарке

Автор Маурицио Каттелан назвал свой арт-объект "Комик" (Comedian) – банан, приклеенный к стене куском непрозрачного скотча. Но судьбу банана определил Дэвид Датун, который перед толпой посетителей съел фрукт, назвав себя "Голодным художником".

Я могу съесть и банан, и его концепцию, потому что я художник, а не обычный человек,
– сказал мужчина.

В подписи мужчина также добавил, что ему нравятся работы Маурицио Каттелана и то, что это "было очень вкусно".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Datuna (@david_datuna)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Datuna (@david_datuna)

 

Пока неизвестно, какие последствия ожидают хужожника после его решения съесть банан с выставки Art Basel в Майами, но на видео видно, что представителям музея этот поступок совсем не понравился.

"Это очень глупо", – говорит в ролике сотрудница музея, которая была шокирована.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Datuna (@david_datuna)

 

 

Что такое гастрит и из-за чего он возникает
сегодня
16670
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Курьезные новости
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 декабря 16:10 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 1505
7 декабря 15:05 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
Квітослава Туз 10540
6 декабря 18:51 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 6 – 8 декабря
Уляна Журба 524
6 декабря 15:56 Лунный календарь стрижек на декабрь: интересные советы
Квітослава Туз 8388
6 декабря 15:04 Что одеть на новогодний корпоратив: полезные советы и примеры
Юлія Михайлова 317
Новости
Больше новостей
Залиште відгук