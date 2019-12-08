Курьез дня: американец съел банан за 120 тысяч долларов на выставке Art Basel в Майами

На международной художественной ярмарке Art Basel Miami был продан французскому коллекционеру банан, который приклеен скотчем к стене. Стоимость такого арт-объекта авторства Маурицио Каттелана составляет 120 тысяч долларов! Однако на мероприятии произошел курьез, когда художник Дэвид Датун решил также представить свой перформанс "Голодный художник" и съел банан.

Видео, на котором Дэвид Датун подошел к стене выставки и съел банан, проданный за 120 тысяч долларов, стало вирусным в сети. Его опубликовал сам американский художник на своей странице в инстаграме.

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Автор Маурицио Каттелан назвал свой арт-объект "Комик" (Comedian) – банан, приклеенный к стене куском непрозрачного скотча. Но судьбу банана определил Дэвид Датун, который перед толпой посетителей съел фрукт, назвав себя "Голодным художником".

Я могу съесть и банан, и его концепцию, потому что я художник, а не обычный человек,

– сказал мужчина.

В подписи мужчина также добавил, что ему нравятся работы Маурицио Каттелана и то, что это "было очень вкусно".

Пока неизвестно, какие последствия ожидают хужожника после его решения съесть банан с выставки Art Basel в Майами, но на видео видно, что представителям музея этот поступок совсем не понравился.

"Это очень глупо", – говорит в ролике сотрудница музея, которая была шокирована.