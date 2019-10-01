Курьез с Недели моды: блогер выбежала на подиум и сорвала показ Chanel – видео

1 октября в Париже прогремел долгожданный показ знаменитого бренда Chanel. Модельер Виржини Виар, которая начала управлять домом моды после смерти Карла Лагерфельда представила изысканную коллекцию, а по подиуму стали крыши. Такую концепцию шоу создали для того, чтобы как можно лучше передать атмосферу Франции. Однако без курьезов не обошлось.

На подиум модели вышли в знаменитых твидовых костюмах Chanel, коротких шортах, платьях с оборками и тому подобное. Но внезапно на дорожку выбегает девушка и начинает идти между манекенщицами, будто ничего не произошло.

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На девушке, которая оказалась парижской блогеркой Мари Бенолье (имя в Instagram – Marie S'Infiltre), был надет черно-белый твидовый костюм. Пародистка прошла почти весь подиум. Но внезапно ее остановила супермодель Джиджи Хадид, которая взяла девушку под руку и спустила с дорожки.

На данный момент дом моды Chanel никоим образом не прокомментировал курьезный выход блогера.