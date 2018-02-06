Куриное яйцо "переплюнуло" Кайли Дженнер: почему звезда перестала быть рекордсменкой в Instagram

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Кайли Дженнер против куриного яйца: как звезда перестала быть рекордсменкой в Instagram
Кайли Дженнер против куриного яйца: как звезда перестала быть рекордсменкой в Instagram / in.mashable.com

Кайли Дженнер давно утвердила статус одного из самых популярных блогеров мира. Каждое ее сообщение имеет большой успех и за считанные часы собирает миллионы лайков. Однако все может измениться, ведь пользователи сети объединились и создали проект, который побил рекорд Кайли Дженнер.

Популярность представительницы семьи Кардашян давно не дает покоя людям. Пользователи сети безрезультатно пытаются побить рекорд Кайли Дженнер, установленный в 2018 году. Тогда звезда опубликовала первое фото новорожденной дочери Сторми, которое стремительно собрало более 18 миллионов предпочтений.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Почему фото куриного яйца получило такую популярность?

Что только не придумывали блоггеры, чтобы аннулировать рекорд Кайли Дженнер. Девушки обнажались перед камерой, удивляли необычными выходками и делали эффектные селфи. Однако это не приносило результата, пока в сети не запустили оригинальный флешмоб. На странице @world_record_egg появился снимок простого куриного яйца, которое сфотографировали на белом фоне. В заметке неизвестный блоггер призвал людей объединиться, чтобы установить новый рекорд в Instagram.

Давайте вместе установим мировой рекорд и сделаем этот пост самым популярным в Instagram!
– говорилось в заметке.

Идея противостояния популярности блогерши Кайли Дженнер настолько понравилась, что со времени публикации фото куриного яйца стало самым популярным в сети. Снимок, опубликованный 4 января, получил 27 миллионов лайков, установив новый рекорд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений EGG GANG (@world_record_egg)

"Мы побили текущий мировой рекорд, установленный Кайли Дженнер (ее публикация собрала 18 миллионов лайков!). Мы сделали это вместе!" – добавили авторы проекта.

Как Кайли Дженнер отреагировала на новый рекорд

Instagram-дива Кайли Дженнер не пропустила такую информацию. В своем блоге звезда опубликовала реакцию на популярность @world_record_egg. Перед камерой модель из семьи Кардашян показала куриное яйцо, проверила температуру асфальта и разбила продукт на дороге. Вероятно, в Лос-Анджелесе очень жарко, поскольку яйцо начало поджариваться, как на сковороде.

Вот что делает Кайли, когда видит, что учетная запись, посвященная куриному яйцу, побила ее мировой рекорд,
– говорится в заметке к видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Беспощадная "расправа" понравилась поклонникам Кайли Дженнер. Такую шутка оценили более 16 миллионов человек. Это наталкивает на мысль, что подписчики блога Кайли тоже объединились.

Теги: LifeStyle Рекорды Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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