Надоело сидеть дома? Хочется понежиться на солнце и прогуляться по горячему песочку? Тогда курорты на Азовском море для вас! 24 канал сделал подборку самых интересных мест, где можно провести свой летний отпуск.

Азовское море у разных народов имело разные названия, у греков – Меотийское озеро, у римлян-Меотийское болото, у арабов – Бараль-Азов, а историческое украинское название – Озивское море или Озовское. О современном названии вспомнил в 1389 году летописец Пимен, отмечает 24 канал.

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Азовское море: что посмотреть

Центр Кирилловки

Кирилловка расположена на побережье Азовского моря, между двумя лиманами – Утлюцким и Молочным. Поселок городского типа был основан в 1805 году. Кирилловка кроме лиманов имеет еще две косы: Пересыпь и Федотова.

Это замечательное место для семейного отдыха, ведь в центре хорошо развита инфраструктура, а пляжи песчаные.



Пляжи в центре Кирилловки / Фото: blog.pokupon.ua

Коса Пересыпь

Путешественников ждет максимально спокойный отдых. Но кроме отдыха здесь есть целебные грязи, которые имеют оздоровительный эффект.

Многие специально приезжают сюда ради этих грязевых процедур.



Коса Пересыпь / Фото: pinterest.com

Федотова коса

Федотова коса отделяет Утлюкский лиман от Азовского моря. В 1996 году создали заказник Коса Федотова, который имеет площадь почти 2 тысячи гектаров.

Это место рассчитано на молодежь, ведь здесь много баров, ресторанов, клубов и Аквапарк.



Федотова коса / Фото: dp.vgorode.ua

Остров Бирючий

Остров расположен в северо-западной части Азовского моря. Вдоль острова есть множество озер с прекрасными пейзажами. Площадь острова 7232 гектара.

На западном конце есть маяк, который был сооружен в 1878 году. Сейчас маяк светит до 28 километров.

Для путешественников будет приятным сюрпризом – это экскурсии по заповеднику.



Остров Бирючий / Фото: traveling.com.ua

Розовое озеро

Розовое озеро или украинское "мертвое море" расположено на Херсонщине. Оно образовалось на месте крушения советского бомбардировщика в 1969 году на берегу Сиваша.

Озеро имеет необычный цвет, кроме того содержит лечебные грязи.



Розовое озеро на Херсонщине / Фото: alltravels.com.ua

Бердянск

Город возник в 1836 году на месте казачьих и рыбацких поселений. В Бердянске есть немало живописных мест, а также архитектурные жемчужины, которые стоит обязательно посетить.



Город Бердянск / Фото: alltravels.com.ua

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