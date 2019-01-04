Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления

Кутья – это традиционное основное рождественское блюдо, которое готовят из вареной пшеницы, добавляя мед и мак. Кутья символизирует жертву Богу, потому что пшеница с медом является сакральной частью святой вечери. Мак символизирует мученичество, невинно пролитую кровь. Мед – символ Божьего слова и чистоты.

Кутья – главное блюдо на столе, с которого принято начинать трапезу. Горшок с кутьей должна нести хозяйка. Историю, символизм кутьи и ее виды – читайте в нашем материале.

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История кутьи

Происхождение слова "кутья" берет начало еще из Древней Греции и дословно переводится как "вареное зерно". В Греции и Украине блюдо изначально было связано с традиционным поклонением покойным, и подавалось на стол накануне всех религиозных праздников. Кутья всегда присутствовала на столе в Рождество, Крещение и другие православные праздники.

Символизм кутьи

Основной компонент кутьи – зерно, которое является символом вечной жизни и перерождения, вера в бессмертие души и ее перевоплощение. Как и семя, которое попадает в землю и перерождается, так и дух человека возрождается в новом теле после захоронения. Зерно способно долго "спать", сохраняя в себе жизнь, а потом снова возрождать ее с приходом весны.



Что такое кутья: история и ее виды

Употребляя в пищу кутью, человек становится частью бесконечного круговорота жизни. В кутью часто добавляют пророщенные зерна, которые являются символом вечной жизни. Маковые зерна или ядра орехов в кутьи – означают плодородие. Добавляя эти продукты, человек программирует себя на богатство, щедрость и изобилие для всей семьи. Именно из-за этого, кутью часто готовят на свадьбах и при рождении или крестинах детей. Мед в сочиве символизирует удовольствие и сладкую жизнь, но не земную, а вечную, которая ждет человека в Царстве Небесном. Говорят, что блага загробной жизни настолько велики и прекрасны, что превосходят самые смелые мечты и ожидания.

Виды кутьи

Для каждого праздника существует отдельный способ приготовления. Кутья может быть полужидкой или рассыпчатой, все зависит от количества жидкости. Есть три разновидности приготовления кутьи:

– богатая кутья (постная кутя с разными компонентами, которую готовят в Сочельник);

– щедрая кутья (перед Новым годом, скоромное блюдо с добавлением сливочного масла, сливок или молока);

– голодная кутья (на Крещение, блюдо в основном состоит из зерновой основы и подсластителя).

Секреты приготовления кутьи

Кутью варят из разнообразных круп и зерен: пшеницы, перловки, ячменя, риса, овса и даже гречки. Пшеницу или другое цельное зерно толкут в ступе с добавлением воды. После этого ее надо варить в печи. Пшеницу и крупы надо замачивать, чтобы уменьшить время приготовления. Они должны хорошо развариться и стать мягкими.

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Кутью традиционно заправляют жидким медом. Также в Украине была традиция готовить полужидкую кутью, разводя ее узваром (компотом из сухофруктов). В кутью можно добавлять многочисленные сухофрукты, распаренные и измельченные, вареные, замороженные фрукты и ягоды, а также всевозможные специи и пряности по вкусу.

Рецепт пшеничной классической кутьи

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной крупы;

– 70 г мака;

– 1-2 ст.л. изюма;

– 1 ч. л. меда;

– 0,5 стакана грецких орехов;

– сахар по вкусу;

– курага для украшения.



Классический рецепт кутьи

Пошаговый рецепт приготовления кутьи:

1. Для приготовления кутьи залейте мак кипятком. Дайте некоторое время настояться.

2. Мак пропускайте через мясорубку или перетирайте в ступке.

3. Варите пшеничную крупу в соотношении 1:3 до готовности примерно 20 минут.

4. Промойте изюм, мелко нарежьте орехи или измельчите в блендере.

5. Смешайте все ингредиенты для кутьи из пшеничной крупы. Перемешивая, сверху кутью украсьте курагой.

Веселых Вам праздников и счастливого Рождества!