Кутюр высшей пробы: Оля Цибульская о бабушке, которая делала ей самые красивые вышиванки в селе

Украинская певица Оля Цибульская присоединилась к тренду в День Вышиванки и рассказала о своих семейных реликвиях, которые вышивала и берегла в селе ее родная бабушка.

34-летняя Оля Цибульская эксклюзивно поделилась с 24 каналом, что в детстве хоть и хотела выглядеть как и все остальные сверстники, но она всегда вдохновлялась бабушкой, которая все вышивала своими руками.

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"В детстве хотелось модных джинсовых брюк и блузок по последнему сезону. Но я имела большой пример – свою прабабушку Матрену. Самая модная в селе, самая красивая среди бабушек на скамейке, одетую во все, что вышила своими руками. Теперь понимаю, что это был кутюр высокой пробы", – убеждена артистка.

Звезда украинской сцены отметила, что Украине крупно повезло с украинскими традициями, ведь их мы воспроизводим в своем быту, в то время как за рубежом традиции существуют только в письменных упоминаниях.

Вышивка доказывает, что история – это не скучно. Во многих странах национальная одежда живет в запыленных архивах, энциклопедиях и музеях. А у нас она в тренде всегда. Когда ты секси-киса, серьезный босс или многодетная мама. Это так круто!

– поделилась Цибульская.



Оля Цибульская рассказала о своем отношении ко Дню вышиванки / Архив певицы

Как в семье Оли Цибульской относятся к празднику Дня вышиванки

Украинская певица рассказала, что каждый год поздравляет своего мужа и сына с Днем вышиванки. Раньше даже было время, когда Оля дарила всем вышиванки. Теперь же она больше ценит семейные реликвии, которые хранятся в сундуке бабушки в деревне.

В селе у бабушки есть сундук, где можно найти семейные вышитые сокровища. Это круче, чем "Алиса в стране чудес"... Как-то так получилось, что нам нужен день "чего-то", чтобы вспомнить, что это "нечто" у нас есть. Целуем любимых 14 февраля, дарим девушкам цветы 8 марта. Хочу, чтобы мой сын знал, что вышиванка – это не только раз в год для фотки в инстаграме. Это уникальный стиль, который ему придумали предки задолго до появления стилистов, – отметила Цибульская.

Вышивает ли Оля Цибульская сама

По ее словам, "на вышивку у нее нет терпения". Относительно любимой вышитой вещи в гардеробе, то она призналась, что это вышитый рушник, сделанный руками этой же бабушки.

Вышиваю только языком и очень ловко. Но есть настоящая реликвия дома. Рушник, который вышила моя бабушка Таня для свадьбы с дедом Колей. Бабушка с дедушкой теперь на небе, а рушник, подаренный мне, берегу как символ семьи и верности. Потому что они прожили душа в душу. Обещала в доме на хуторе, что передарю своему ребенку,

– подытожила Оля Цибульская.