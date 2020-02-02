Кузьмы "Скрябина" нет 5 лет: как украинские звезды реагируют на годовщину

Сегодня, 2 февраля, в Украине чтят память культового украинского певца Андрея Кузьменко, или Кузьмы "Скрябина". Умер артист ровно 5 лет назад в автокатастрофе. Украинские звезды опубликовали в сети сообщения, которые уже успели растрогать всех меломанов.

Многие артисты были лично знакомы с Андреем Кузьменко, поэтому новость о его внезапной смерти потрясла весь шоу-бизнес. С момента трагедии прошло 5 лет, а до сих пор коллеги Кузьмы не могут поверить, что культового артиста больше нет. По случаю годовщины они массово опубликовали в сети сообщения, в которых поделились воспоминаниями о "Скрябине" и совместными с ним фото и видео. Как это было – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Читайте также: Годовщина смерти Андрея Кузьменко: кого мы потеряли

Политик и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук: "5 лет уже прошло... Но он все равно здесь, с нами, в его песнях, живущих в каждом из нас. Кузьма Скрябин, 02.02.2015. Помним".

Наталья Могилевская: "Кузьма, я тебя люблю. Спасибо, что ты умел так радоваться жизни".

Ирина Билык: "Сегодня хочется молчать... И вспоминать лучшего".

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик: "Кузьма. 5 лет, как тебя не стало... Светлая память... Вечная память... Клип, в котором мне посчастливилось сняться".

Что известно о смерти Андрея Кузьменко?

5 лет назад лидер группы "Скрябин" погиб в жутком ДТП возле села Лозоватка (Криворожский район Днепропетровской области) около 8:20 утра. Его внедорожник столкнулся с молоковозом. В салоне машины находились еще две женщины, которые в результате аварии получили ранения. В то же время Андрей Кузьменко погиб на месте ДТП. Накануне смерти Кузьма с группой "Скрябин" дал громкий концерт в Кривом Роге, поэтому многие поклонники не могли поверить в новость о смерти артиста.



Прощание с исполнителем состоялось во Львове в Преображенской церкви. Похоронили Кузьменко на Брюховицком кладбище (около Львова) в семейном склепе Кузьменко. У певца осталась дочь Мария-Барбара, жена Светлана и родители Ольга и Виктор Кузьменко.