Народная любимица Ирина Федишин вместе с семьей активно проводит солнечные дни. Певица решила сполна насладиться летом и не теряет ни одного дня. Она умело совмещает работу и отдых, уделяет время мужу и детям.

Ирина Федишин в очередной раз опубликовала серию фотографий на личной странице в инстаграме. Ежедневно она делится с подписчиками интересными моментами из жизни. Сегодняшний день не стал исключением и звезда показала активности с детьми.

Читайте также В брюках цвета фуксии и черном топе: Ирина Федишин покаталась на велосипеде в Карпатах – фото

Артистка вместе с сыновьями – Юрой и Олегом и мужем Виталием покаталась на квадроцикле. Для такого занятия она выбрала черный топ, светло-синие джинсы и розовый пиджак. Соединила наряд с белыми кроссовками, на которые одела бахилы, чтобы не испачкать. На голове у знаменитости видим шлем, а на лице она сделала естественный макияж с акцентом на губах.

"Активное лето", – коротко написала в публикации Ирина.

Для просмотра фото листайте вправо

После активного отдыха семья отправилась в фэнтези-парк "Новая Софиевка", что в Умани. Там все насладились красотой природы, развлечениями, а также сделали яркие фотографии.

Для просмотра фото листайте вправо

Поскольку в этом году путешествовать за границу опасно, то популярными становятся путешествия по Украине. Ирина уже успела побывать в замках Львовщины, в Карпатах, теперь посетила Умань. Похоже, что исполнительница планирует побывать во многих интересных местах на родной земле, поэтому будем ждать ее новых публикаций.