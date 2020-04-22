Квантовый садист: Притула гневно высказался о режиссере скандального фильма "Дау"

Сергей Притула призвал уволить Илью Хржановского с должности художественного руководителя мемориального центра Бабий Яр. Шоумен подчеркнул, что человек, который экранизировал издевательство над младенцами и женщинами, не имеет никакого права решать, какой будет память украинцев об истории преступлений на нашей земле.

Жестокие насильственные сцены фильма "Дау", который в середине апреля появился в сети, вызвали настоящее возмущение в обществе. Не меньший резонанс сложился вокруг фигуры российского режиссера ленты Ильи Хржановского, который сейчас является художественным руководителем мемориального центра Бабий Яр. Украинский телеведущий Сергей Притула в фейсбуке публично выступил за увольнение скандального режиссера и отметил, каким "творчеством" он отличился.

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Шоумен заметил, что Хржановский прославился работой лишь над одной картиной "Дау". Этот фильм создали в Харькове. Он содержит настоящие сцены сексуального насилия, драк и издевательств. Актеры не играли боль, а ощутили ее на себе: женщину насиловали, а в реальной жизни младенцев из украинских детских домов подвергали психологическому насилию.

Сергей Притула утверждает, что человек, который принуждал к жестокости на съемочной площадке, не может руководить проектом, который должен был бы отразить неравнодушие украинцев к национальной трагедии – нацистским расстрелам в Бабьем Яру. Скандальный режиссер Хржановский откровенно заявляет, что хочет выделить историю Бабьего Яра из истории Холокоста. Ведущий видит в этих заявлениях пророссийские цели.

Для меня очевидно, что "новая концпеция Хржановского" преследует вполне российские цели – превратить украинскую трагедию в украинское преступление. Сделать из пострадавших убийц. Бабий Яр – это огромная рана, не пережитая до конца трагедия, которую помешанный псих пытается использовать, чтобы теперь сделать больно всей стране,

– написал Сергей Притула.

Он призвал руководителей и членов наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста уволить с должности Хржановского: "Это уже не об искусстве. Это о достоинстве. И это о боли миллионов людей. Рядом с которой такие нелюди не могут даже стоять. Не то что чем-то управлять".

Представители благотворительного фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" призывают не поддаваться общественному резонансу, вызванному вокруг фильмов режиссера Ильи Хржановского.

"Мемориальный центр "Бабий Яр" и проект "Дау" – это совершенно разные проекты. Подчеркиваем, что все обвинения, которые звучат сейчас в адрес Ильи Хржановского, сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях. Мы считаем, что окончательное решение следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов", – говорится в официальном заявлении в фейсбуке.

По мнению представителей благотворительного фонда, именно Илья Хржановский мог бы предложить новое, уникальное видение художественной составляющей проекта. Они акцентируют на том, что фильмы режиссера были сняты на протяжении 2008–2011 годов и одобрены кинокритиками на фестивале Берлинале.

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