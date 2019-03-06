"Квантовый скачок Шевченко" покажут на выставке в Эмиратах

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Квантовый скачок Шевченко
Квантовый скачок Шевченко / ivinnychanyn.com

Нестандартные портреты Кобзаря из серии "Квантовый скачок Шевченко" поедут на выставку в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Ее приурочили к Шевченковским дням, 9 и 10 марта.

Мероприятие состоится в галерее N2N Gallery. Там будут слушать музыку, читать стихи, пить кофе и заводить новые знакомства, рассказывает представитель украинской общины в ОАЭ Евгений Семенов.

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"Украинцы любят ходить на кофе. В Абу-Даби покажем, что чашечку этого или любого другого напитка можно попробовать и с Тарасом Григорьевичем в комфортной, почти интимной, и от того невероятно честной атмосфере, создавая ее вместе", – отметил он.

Автор "Квантового скачка Шевченко" Александр Грехов – киевский иллюстратор и основатель бренда Unicorn&Wine. Своими работами он наделал много шума в украинском информпространстве:

  • 11 февраля в киевском метро появилась необычная выставка "Квантовый скачок Шевченко". Ее организовали Киевский метрополитен, Национальный музей Тараса Шевченко и иллюстратор Александр Грехов.
  • Среди героев, на которых превратился Кобзарь: Джек Воробей, Йода, Фрида Кало, Уильям Уоллес, Терминатор, Человек-паук, Николай Гоголь, Бэтмен, Бендер, Дарт Вейдер, Че Гевара, Джон Леннон, Николай Гоголь, Христофор Колумб, Александр Пушкин, Фантомас, Элвис Пресли, Локи, Статуя Свободы, Дэвид Боуи, Кусто и другие.
  • 16 февраля молодой человек с ножом повредил работы иллюстратора Александра Грехова. Он убежден, что осовремененные портреты Кобзаря оскорбляют национальное достоинство украинцев.
  • Выставку решили досрочно закрыть из-за опасений, что агрессивный человек с ножом может навредить и пассажирам столичного метрополитена.
  • В соцсетях стали на защиту художника. В частности, иллюстратор издания The Devochki Леся Мазаник поддержала Александра Грехова и создала портреты, в которых Леся Украинка превратилась в Чудо-Женщину, Фриде Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анну Винтур, королеву Елизавету II и даже самого Тараса Шевченко.
Дивіться фото: виставка "Квантовий стрибок Шевченка" у Києві

 

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Тарас Шевченко ОАЭ
Источник: 24 Канал
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