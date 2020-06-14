Украинская юмористическая студия "Дизель Шоу" обвинила "Квартал 95" в краже шуток. "Квартал" якобы переснял и выдал за свой номер "Дизеля", который они показывали зрителям еще 5 лет назад.

Между двумя украинскими юмористическими проектами возник серьезный конфликт, сообщает 24 канал.

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Плагиат со стороны коллег студия "Дизель Шоу" проиллюстрировала в ролике, который 13 июня опубликовали в инстаграме.

Суть конфликта между "Квартал 95" и "Дизель Шоу"

Студия "Дизель Шоу" обвинила "Квартал 95" в том, что во время недавнего выступления комики использовали шутки об английском языке, с которыми команда "Дизеля" выступала в 2015 году.

Пожалуй, мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера,

– заявили в команде.

И добавили, что им приятно быть "живыми классиками", но авторское право никто не отменял.

Как отреагировали поклонники "Квартала 95"

Некоторых подписчиков удивил такой поступок команды. Другие же считают, что именно "Дизель Шоу" поступили некорректно. Поскольку не обсудили проблему сначала с коллегами, а сразу выставить ее на всеобщее обозрение.

Воровать - очень подло.

У Вас гораздо лучше.

Удивительно, что кто-то удивляется. Поступок "квартала" низкий.

Ну, у вас же была шутка только об английском языке, а в "Квартале" о большинстве уроков.

Ребята, вы серьезно ?! Если у вас есть претензии к "Кварталу", пожалуйста – выясняйте это между собой! Зачем в это впутывать фанатов двух замечательных передач"

"Дизель Шоу" обвиняет "Квартал 95" в краже шуток: смотрите видео

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