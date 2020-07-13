На Киевщине начались съемки кинопроекта "Квартала 95". Фильм "Дикие" может выйти на большой экран в 2021 году. Теперь же в сети появились первые кадры со съемочной площадки, которые подогрели интерес киноманов к новинке.

Фотографии появились на официальном сайте "Квартала 95". В первый съемочный день "Диких" режиссер Руслан Ханумак, по традиции, разбил особую тарелку на счастье и рассказал несколько деталей нового кинопроекта.

Смотрите также Лилия Ребрик засветила стройные ноги на съемках сериала: игривое фото

Так, фильм "Дикие" будет состоять из нескольких короткометражных лент, общей продолжительностью около 30 минут. В телепроекте будет немало юмора и событий, которые помогут показать жизненные ситуации с другого угла.

"Наш проект сложно загнать в какие-то жанровые рамки. Он скорее похож на киноальманах, чем на классическое скетч-шоу. А вообще, мне хочется, чтобы зритель сам, когда увидит наш проект, решил, что это за жанр. Но поверьте, ничего подобного на украинском телевидении вы еще не видели, как бы самонадеянно это сейчас не звучало", – рассказал Руслан Ханумак.

Главной звездой фильма станет Дарья Петрожицкая. Кроме этого, в фильме можно будет увидеть актеров:

Михаил Кукуюк

Евгений Ковирзанов

Нина Антонова

Александр Миронов

Арам Арзуманян

Сейчас деталей сюжета "Диких" не рассекречивают. Однако режиссер Руслан Ханумак отметил, что в проекте будут герои, которые появятся сразу в нескольких скетчах, а всего в фильме увидят около 50 персонажей.

Первые кадры со съемочной площадки "Диких" / Фото "Квартал 95"