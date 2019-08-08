"Квартал 95" нашел комика, который будет пародировать Зеленского

Студия "Квартал 95" нашла комика, который будет пародировать президента Владимира Зеленского. Им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

Об этом он сначала намекнул в своем инстаграме, а потом и подтвердил это.

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Юрий Великий уже публикует видео из гримерки, где он пародирует Владимира Зеленского.

Смотрите видео: как Юрий пародирует Зеленского

В самой студии интригу хоть и пытаются держать, но уже засветили комика в своих видео с репетиций.

Что известно об уходе Зеленского из "Квартала 95"? После победы на последних президентских выборах Зеленский прекратил участие в проектах, в которых был ведущим, режиссером или актером. Так, телешоу "Лига смеха" теперь ведет его коллега, участник студии "Квартал 95" – Евгений Кошевой. Отметим, что бизнес-партнер президента Борис Шефир вместе с Владимиром Зеленским являются совладельцами группы компаний "Квартал 95".

Кто будет играть Вакарчука? Лидера партии "Голос", певца Святослава Вакарчука, на сцене будет играть Александр Пикалов, известный по пародиями на президента-беглеца Виктора Януковича.



Александр Пикалов