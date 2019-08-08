"Квартал 95" нашел комика, который будет пародировать Зеленского

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Юрий Великий новый Зеленский в Квартал 95 – фото и детали
Зеленского будет пародировать Юрий Великий / Фото из открытых источников

Студия "Квартал 95" нашла комика, который будет пародировать президента Владимира Зеленского. Им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

Об этом он сначала намекнул в своем инстаграме, а потом и подтвердил это.

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Юрий Великий уже публикует видео из гримерки, где он пародирует Владимира Зеленского.

Смотрите видео: как Юрий пародирует Зеленского

В самой студии интригу хоть и пытаются держать, но уже засветили комика в своих видео с репетиций.

Что известно об уходе Зеленского из "Квартала 95"? После победы на последних президентских выборах Зеленский прекратил участие в проектах, в которых был ведущим, режиссером или актером. Так, телешоу "Лига смеха" теперь ведет его коллега, участник студии "Квартал 95" – Евгений Кошевой. Отметим, что бизнес-партнер президента Борис Шефир вместе с Владимиром Зеленским являются совладельцами группы компаний "Квартал 95".

Кто будет играть Вакарчука? Лидера партии "Голос", певца Святослава Вакарчука, на сцене будет играть Александр Пикалов, известный по пародиями на президента-беглеца Виктора Януковича.

Олександр Пікалов
Александр Пикалов

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Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский LifeStyle Квартал 95 Новости культуры Святослав Вакарчук - новости
Источник: 24 канал
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