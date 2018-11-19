Квартира украинского дизайнера победила на мировом архитектурном конкурсе: чем она поражает

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Квартира Сергея Махно в Киеве победила в престижном архитектурном конкурсе
Квартира Сергея Махно в Киеве победила в престижном архитектурном конкурсе / architectureprize.com

Интерьер квартиры от студии украинского дизайнера Сергея Махно победил в одной из номинаций престижного конкурса The Architecture Master Prize.

Квартира Wabi Sabi Apartment, в которой вместе с семьей живет сам архитектор Сергей Махно победила в номинации Interior Design/Residential, указано на сайте конкурса.

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Квартиры архитектора расположена в жилом комплексе в Голосеевском районе Киева. Она получила награду за воплощение японского стиля ваби-саби, экологический подход и отвод отдельного места для искусства в семейном доме в центре столицы Украины.

В двухэтажной квартире с террасой, которая занимает 195 квадратных метров в столичной новостройке, Сергей Махно живет вместе с женой и тремя детьми.

Сергій Махно квартира Київ
Сергей Махно с семьей в своей квартире в Киеве // Фото: the-village.com.ua

Дом архитектора может похвастаться террасой на крыше, открытой планировкой, кухней и столовой, многочисленными произведениями искусства и многочисленными предметами мебели, разработанными специально для квартиры архитектора.

Сам дизайнер признается, что в собственном доме пытался с японской философией совместить, украинские традиции, современное искусство и семейный уют.

Квартира Сергія Махна Київ вабі сабі
Квартира Сергея Махно воплощенная в стиле ваби-саби

Как выглядит квартира украинского архитектора Сергея Махно: смотрите видео

Что такое ваби-саби?
Большая часть японского эстетического мировоззрения. В дословном переводе – это "скромная простота". Ваби-саби описывают как красоту того, что несовершенно, мимолетно или незакончено. В интерьере ваби-саби много воздуха, редко случается что-то случайное и преимущественно те предметы, которые имеют для владельца свою ценность и память.

Теги: Новости Украины Новости Киева Новости недвижимости LifeStyle Путешествия Награды дизайн Новости недвижимости Украины Красота Фотоновости
Источник: 24 канал
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