Знаменитый режиссер Квентин Тарантино в одном из интервью рассказал, что увлекается работами своих коллег. Представитель Голливуда не избежал каверзных вопросов и назвал фильмы, которые считает лучшими за последние 10 лет.

Сделал он это в эксклюзивном интервью журналу Premiere. Квентин Тарантино не скрывал, что в восторге от фильмов Кристофера Нолана и Дэвида Финчера. Именно их работы режиссер назвал лучшими за последнее десятилетие.

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Безоговорочным лидером в списке Квентина Тарантино является фильм "Социальная сеть". А вот вторую ступень заняла военная драма "Дюнкерк" от Кристофера Нолана.

"Социальная сеть": краткий обзор фильма

Кинолента "Социальная сеть" вышла на экран в 2010 году. На съемки фильма Дэвид Финчер получил 50 миллионов долларов и сразу же приступил к работе. Первые кадры режиссер сделал в 2009-м в британском Кембридже и уже тогда знал, что кинолента получит огромный успех.

Фильм "Социальная сеть" рассказывает историю Марка Цукерберга, который создал фейсбук и стал одним из самых молодых миллионеров мира. Сюжет, основанный на книге "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве", сразу приковал зрителей. А все потому, что кинолента раскрыла не только непревзойденную историю успеха, но и вопрос измены и жесткой игры бизнеса.

"Социальная сеть" – фильм номер 1, поскольку это лучшее, что было за последнее десятилетие. Он раздавил всех конкурентов,

– отметил Квентин Тарантино.

Главные роли в фильме получили: Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк, Бренда Сонг, Руни Мара, Арми Хаммер, Макс Мингелла.

Смотрите обзор фильма "Социальная сеть": видео

Обзор фильма "Дюнкерк"

Но не менее увлекательной является военная драма "Дюнкерк" талантливого Кристофера Нолана. Сюжет киноленты режиссер взял из реальных событий Второй мировой войны. В 1940 году между немецкой армией и частями британских, французских и бельгийских войск развернулась Дюнкерская битва. Тысячи солдат оказались в окружении противника, поэтому единственный шанс на спасение – флот.

Но пока спасательная операция продолжалась, а правительства стран пытались выработать стратегию отступления на фронте продолжалась борьба за выживание.

В киноленте сыграли голливудские актеры: Финн Уайтхед, Гарри Стайлс, Том Харди, Кеннет Брана, Марк Райлэнс, Киллиан Мерфи. Премьера "Дюнкерка" в Украине состоялась 20 июля 2017 года.

Смотрите трейлер к фильму Дюнкерк ": видео