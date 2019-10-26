Квентин Тарантино отказался цензурировать фильм "Однажды в Голливуде" для показа в Китае

13 Читати новину українською
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино / variety.com

Фильм "Однажды в Голливуде" стал настоящим взрывом в киноиндустрии в 2019 году. Его премьеру ждали в каждом уголке мира. Однако, похоже, китайцы не смогут увидеть популярную ленту из-за недопонимания между Тарантино и местными дистрибьюторами.

Иностранное издание The Guardian сообщает о том, что известный режиссер Квентин Тарантино отказался сотрудничать с дистрибьюторными компаниями Китая. Причиной этому стало их требование цензурировать кинокартину "Однажды в Голливуде".

Читайте также: "Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года

Представители организации требуют от Тарантино, чтобы тот внес некоторые изменения в сюжет и только после этого его смогут транслировать в КНР. Западные СМИ пишут, что вероятной причиной недопониманий между режиссером и дистрибьютором может быть образ в фильме "Однажды в Голливуде" китайского актера Брюса Ли.

Поговаривают, что его дочь обратилась в китайскую прессу, заявив о недовольстве образом отца в фильме. Речь идет о сцене, в которой Брэд Питт в шутливой драке с актером, игравшим Брюса Ли, откинул его в припаркованный сбоку автомобиль и тот предстал в образе посмешища перед публикой.

Бред Пітт
Сцена с Брэдом Питтом и Брюсом Ли, которая не понравилась его дочери / IMDb

blog_ava
Прогноз погоды на 26 октября: бабье лето подходит к концу
сегодня
1029
Автор: Марта Вересюк
Теги: Китай Голливуд LifeStyle Кино Брэд Питт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
сегодня 10:24 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
95
Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
сегодня 09:30 Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
314
Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
25 октября 19:56 Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
41
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
25 октября 17:02 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
Квітослава Туз 11339
Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
25 октября 09:34 Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
Анастасія Манюхіна 400
Новости
Больше новостей
Залиште відгук