Квентин Тарантино отказался цензурировать фильм "Однажды в Голливуде" для показа в Китае

Фильм "Однажды в Голливуде" стал настоящим взрывом в киноиндустрии в 2019 году. Его премьеру ждали в каждом уголке мира. Однако, похоже, китайцы не смогут увидеть популярную ленту из-за недопонимания между Тарантино и местными дистрибьюторами.

Иностранное издание The Guardian сообщает о том, что известный режиссер Квентин Тарантино отказался сотрудничать с дистрибьюторными компаниями Китая. Причиной этому стало их требование цензурировать кинокартину "Однажды в Голливуде".

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Представители организации требуют от Тарантино, чтобы тот внес некоторые изменения в сюжет и только после этого его смогут транслировать в КНР. Западные СМИ пишут, что вероятной причиной недопониманий между режиссером и дистрибьютором может быть образ в фильме "Однажды в Голливуде" китайского актера Брюса Ли.

Поговаривают, что его дочь обратилась в китайскую прессу, заявив о недовольстве образом отца в фильме. Речь идет о сцене, в которой Брэд Питт в шутливой драке с актером, игравшим Брюса Ли, откинул его в припаркованный сбоку автомобиль и тот предстал в образе посмешища перед публикой.



Сцена с Брэдом Питтом и Брюсом Ли, которая не понравилась его дочери / IMDb