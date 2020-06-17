В США продолжаются протесты против расизма. В то же время митингующие активно ищут ленты, в которых тоже есть намеки на дискриминацию. Так, культового режиссера Квентина Тарантино назвали расистом, поскольку он в фильмах использовал слово "нигер".

Об этом заявил сценарист "12 лет рабства" Джон Ридли, передает Yahoo. По его словам, Квентин Тарантино побудил актеров употреблять слово "нигер" в кадре, хоть этого и не было в сценариях. Режиссеру нравилась такая "живая речь", насыщенная расистскими фразами, поэтому никто из съемочной группы даже не брался убеждать звезду Голливуда в обратном.

Все о скандале "Унесенные ветром" вернули на HBO Max: что изменили в культовом фильме

Его определенным образом радовало это слово. Реплики не использовались в конкретном контексте, их просто можно услышать во многих сценах. Это заставляет меня бушевать,

– заявил Джон Ридли.

Минимум в 4 фильмах Квентина Тарантино можно услышать слово "нигер". В частности, в фильмах "Криминальное чтиво", "Джеки Браун", "Омерзительная восьмерка", "Джанго свобожденный".

Почему слово "нигер" расистское? Сначала это слово не имело негативного подтекста. Оно является сокращением негроидной расы. Однако его начали активно употреблять в США, когда прокатились преступления и убийства на расовой почве, поэтому "нигер" приобрело другое значение и стало оскорбительным.

Какие еще фильмы обвинили в расизме

Фильмы Квентина Тарантино – не единственные, где увидели расовую дискриминацию. В культовой ленте "Унесенные ветром" героиня Мамми, которая была нянькой Скарлет О'Хары, сталкивалась с расизмом. Не меньшее возмущение вызвала и история актрисы Гетти Макдэниел, которая на вручении Оскара сидела отдельно от своих голливудских коллег. После волны обвинений в сети представители HBO Max на несколько дней забрали фильм со стриминговой платформы и вернули его с комментариями о расизме.

Кроме этого, ленту "Прислуга", получившую немалую популярность на волне протестов в США, обвинили в романтизации рабства. Хейтеры заявили, что тема расизма там открыта слишком поверхностно, поэтому фильм не рекомендован для просмотра.