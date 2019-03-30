Квест пройден: фанаты "Игры престолов" отыскали все спрятанные троны

Представители телеканала НВО вместе с создателями сериала "Игра престолов" выдумали интересный квест для своих поклонников. Шесть тронов из киноленты были спрятаны в городах в разных уголках мира. Однако сторонники справились с задачей быстрее, чем авторы идеи могли ожидать.

Около двух недель назад представители телеканала НВО, на котором транслируют один из самых популярных сериалов современности "Игру престолов", сообщили фанатам об интересном квесте. В разных уголках мира они спрятали 6 тронов, которые неоднократно были представлены в ленте и дали подсказку, как их искать.

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Намеком служили короткие видео в формате 360 градусов, которые телеканал НВО публиковал по мере нахождения предыдущих тронов.

Последний престол было найден через 10 минут после того, как видеоролик появился в сети. Его нашла жительница Нью-Йорка Мелани Хоакин. Американка узнала локацию, которая была на видео, по старым руинам военного комплекса. Сейчас на том месте расположен парк Форт Тротт.

Что интересно, девушке удалось отыскать трон настолько быстро, что организаторы еще не успели открыть ворота парка. Как оказалось, Мелани живет вблизи места расположения, поэтому легко отгадала и максимально быстро обрела престол.

Трон в США

Трон в Канаде

Трон в Бразилии

Трон в Испании

Трон в Швеции

Трон в Великой Британии