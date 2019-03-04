Квитка Цисык – душа Украины: биография известной певицы

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Квитка Цисык - биография известной певицы Квитки Цисык, все что известно
Квитка Цисык – душа Украины: биография известной певицы / Uamodna.com

Украинка с галицкими корнями, Квитка Цисык родилась и всю жизнь прожила в США. Ее голосом восхищался весь американский шоу-бизнес. С ней работали Майкл Джексон, Уитни Хьюстон и другие мировые звезды. Но в Украине ее услышали и оценили уже после смерти.

Отец Квитки был львовским скрипачом. Ее бабушка (в девичестве София Нагорная-Кандяк), дедушка и мама жили во Львове до 1944 года. Семья была известной интеллигенцией в городе. Убегая от оккупации и советской власти, в 1949 году оказались в США. Певица родилась в Америке. В детстве Квитка была пластункою – ездила в лагеря в горы, где изучала украинские песни, обычаи и обряды.

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Полное имя певицы – Квитослава-Арина. Родные и близкие ее называли Квиткой. А популярность в США она получила под псевдонимом Кейси – сочетание первых букв имени и фамилии – Kvitka Cisuk.

Уникальный голос

У Цисык было колоратурное сопрано. Поклонники в ее голосе иногда угадывали звучание скрипки. Она с легкостью экспериментировала со стилями – от джаза до классики. И имела большой успех как в исполнении "попсовых" песен, так и в оперном пении. Кроме того, Квитка Цисык владела техникой, распространенной в карпатских селах – "белым голосом".

Благодаря нужде – бешеная популярность

После смерти отца Квитка искала заработок, как могла: предлагала записи разнообразным компаниям, пела в нью-йоркских клубах. Так ее заметили продюсеры. С тех пор в Америке Цисык стала одной из самых известных и дорогих исполнительниц джинглов к рекламным роликам.

У Квітки був укнікальний голос, котрим вона тішила до останніх днів

У Квитки был уникальный голос, которым она радовала до последних дней

Ее голос звучал в рекламных компаниях "Кока-Колы", American Airlines, "Макдональдса". В течение 16 лет, и до конца жизни, она была официальным голосом "Форд Моторз". Многие американцы до сих пор помнят музыкальный джингл "Have you driven a Ford lately" в исполнении Кейси Цисык. За это "Форд" дарил ей автомобили. Эта же компания подсчитала, что голос Цисык прослушали более 22 миллиардов раз, то есть в несколько раз больше, чем население Земли.

Реклама "Форд Моторз голосом Квитки

Певица работала и помогала многим известным американским музыкантам и продюсерам. Пела на бэк-вокале у Уитни Хьюстон и Майкла Джексона. Также ее приглашали для участия в записях своих альбомов известные певцы – Майкл Болтон, Боб Джеймс, Линд Ронстад, Роберт Флэк.

Оскароносная песня

В 1978 году песня "Ты озаряешь мою жизнь", которую исполнила Квитка Цисык в одноименном фильме, получила "Оскар" и "Золотой глобус". Песня также была номинирована на "Грэмми" в категории "Песня года". Цисик исполнила в фильме все женские партии, впрочем, из-за конфликта с режиссером фильма ее фамилию вырезали из титров. В ленте Квитка Цисык также попробовала себя как актриса, сыграв в фильме роль подруги главной героини.

Украина в песнях Цисык

Квитка Цисык записала два украиноязычных альбома – "Квітка" в 1980 году, а также "Два кольори" в 1989-м. Это ей стоило около 200 тысяч долларов. Для их записи она нанимала лучших музыкантов Нью-Йорка, аккомпанировала Квитке ее родная сестра Мария, а правильное украинское произношение ставила мама.

Обе пластинки в 1990-м году были номинированы на премию "Грэмми" в категории "современный фолк". В Украину они попадали в основном контрабандой, люди перезаписывали песни и передавали друг другу. Ведь в советское время работы Цисык попадали под запрет.

Еще никто и нигде так не спел песни моего друга Владимира Ивасюка, как это сделала Квитка,
– так о Квитке сказал Назарий Яремчук.

До нас дошло лишь одно интервью с участием Квитки. Его она дала руководителю музыкального ансамбля "Червона рута" Александру Горностаю в 1992 году во время визита в США.

Уникальное видео с Квиткой Цисык, часть 1

Уникальное видео с Квиткой Цисык, часть 2

Личная жизнь и болезни Квитки

У Цисык было двое мужей-американцев. Оба – музыканты, оба работали над ее украинскими песнями. Сын Эд-Владимир тоже занимается музыкой и по сей день.

Квітка Цісик із першим чоловіком та сином Едом-Володимиром

Квитка Цисык  с первым мужем и сыном Эдом-Владимиром

В 1992 году врачи диагностировали у Квитки рак молочной железы. Обещали всего несколько месяцев, но она прожила 7 лет. Квитка умерла, не дожив пять дней до своего 45-летия. От этого же недуга умерли ее мама и сестра.

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Автор: Елена Кандяк
Теги: Новости культуры Новости США LifeStyle
Источник: 24 Канал
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